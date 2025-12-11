Etimesgut Belediyesi ekipleri, Kazım Karabekir Mahallesi’nde uzun süredir biriken çöp ve eşyalar nedeniyle mahalle sakinlerinden gelen şikâyetlere kayıtsız kalmadı. Zabıta ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, yoğun koku ve hijyen riski oluşturan adrese müdahale etti.

Ekipler, yasal süreçleri işletip gerekli güvenlik önlemlerini alarak, biriken eşyaları ve atıkları kontrollü şekilde tahliye etti. Müdahale sayesinde, mahalle sakinlerinin sağlığı ve yaşam kalitesi korunmuş oldu.

Etimesgut Belediyesi yetkilileri, “İlçemizde yaşayan herkesin sağlığı ve huzuru bizim için öncelikli. Benzer durumlara karşı ekiplerimiz hızlı şekilde müdahale etmeye devam edecek” dedi.