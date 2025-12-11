Show TV'nin 4 sezondur beğeniyle izlenen dizisi Kızılcık Şerbeti, geçtiğimiz aylarda üst üste yaşanan vedalarla sarsılmıştı. Fenomen dizi hakkında yaşanan yeni gelişme ise hayranlara acaba mı dedirtti.

Kızılcık Şerbeti dizisinin kadrosuna eski sevilen karakterlerin dönüşü hızla devam ediyor. Çimen’e hayat veren Selin Türkmen’in setlere dönmesinin ve Yiğit Kirazcı’nın ekibe katılacağının duyurulmasının ardından, bir sürpriz isim daha yeniden izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Fenomen dizide İmam İlhami karakterini canlandıran Fatih Gühan, Nursema (Ceren Karakoç) için yeniden Kızılcık Şerbeti’ne dahil olacak. Başarılı oyuncu, aynı zamanda TRT tabii platformunda yayınlanan “Beklenen Mehdi” dizisinde “Sadık” karakteriyle de ekranlarda yer alıyor.