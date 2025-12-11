Alina Boz’un yeni sezonda hangi projede yer alacağı merak konusuydu. Kulis bilgilerine göre başarılı oyuncu, geçtiğimiz yaz Bozdağ Film ile yaptığı görüşmenin ardından tercihini “Kuruluş Orhan” dizisinden yana kullandı.

Fenomen yapımda, Mert Yazıcıoğlu’nun canlandırdığı Orhan Bey’in eşi Asporça Hatun karakterine hayat verecek olan Boz’un projeye resmen dahil olduğu öğrenildi.

Alina Boz ve Mert Yazıcıoğlu, daha önce izlenme rekorları kıran “Aşk 101” dizisinde de birlikte kamera karşısına geçmiş ve performansları çok konuşulmuştu.

Alina Boz Kimdir?

Alina Boz, 14 Haziran 1998’de Moskova’da doğan Türk oyuncudur. Annesi Rus, babası ise Bulgaristan göçmeni olan Boz, ilkokul çağında Türkiye’ye yerleşti. Küçük yaşlardan itibaren oyunculuğa ilgi duyan Boz, eğitimine oyunculuk ve dans alanında devam etti.

Kariyerine çeşitli reklamlarda rol alarak başlayan Alina Boz, televizyon dünyasında geniş kitleler tarafından ilk kez “Paramparça” dizisindeki Hazal karakteriyle tanındı. Ardından yer aldığı “Elimi Bırakma”, “Maraşlı” ve global başarı yakalayan Netflix yapımı “Aşk 101” dizilerindeki performanslarıyla popülerliğini daha da artırdı.

Hem güzelliği hem de doğal oyunculuk tarzıyla dikkat çeken Boz, sinema dünyasında da “Kaçma Birader”, “Bandırma Füze Kulübü” gibi projelerde yer aldı. Dijital platformlarda yayınlanan “Bir Peri Masalı” ve “Zengin ve Yoksul” gibi yapımlarda da başrol oynayarak genç yaşına rağmen geniş bir filmografiye ulaştı.