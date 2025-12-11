Erzincanspor’a Emir Sarıgül çare olacak mı?
Türkiye’de 2026 yılı resmi tatil günleri netleşti. Resmî tatil takvimine göre, yıl boyunca vatandaşlar toplam 15,5 gün tatil yapacak. İşte 2026 resmi tatil günleri:

  • 1 Ocak 2026, Perşembe: Yılbaşı
  • 19 Mart 2026, Perşembe: Ramazan Bayramı Arifesi (Yarım gün)
  • 20–22 Mart 2026: Ramazan Bayramı
  • 23 Nisan 2026, Perşembe: Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
  • 1 Mayıs 2026, Cuma: Emek ve Dayanışma Günü
  • 19 Mayıs 2026, Salı: Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
  • 26 Mayıs 2026, Salı: Kurban Bayramı Arifesi (Yarım gün)
  • 27–30 Mayıs 2026: Kurban Bayramı
  • 15 Temmuz 2026, Çarşamba: Demokrasi ve Milli Birlik Günü
  • 30 Ağustos 2026, Pazar: Zafer Bayramı
  • 28 Ekim 2026, Çarşamba: Cumhuriyet Bayramı Arifesi (Yarım gün)
  • 29 Ekim 2026, Perşembe: Cumhuriyet Bayramı

Yarım günler de dahil edildiğinde toplam resmi tatil süresi 15,5 gün olarak hesaplanıyor. Vatandaşlar, özellikle Ramazan ve Kurban Bayramları ile resmi bayram arifelerinde planlarını şimdiden yapabilirler.

Muhabir: Haber Merkezi