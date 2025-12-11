Türkiye’de 2026 yılı resmi tatil günleri netleşti. Resmî tatil takvimine göre, yıl boyunca vatandaşlar toplam 15,5 gün tatil yapacak. İşte 2026 resmi tatil günleri:

1 Ocak 2026, Perşembe: Yılbaşı

Yılbaşı 19 Mart 2026, Perşembe: Ramazan Bayramı Arifesi (Yarım gün)

Ramazan Bayramı Arifesi (Yarım gün) 20–22 Mart 2026: Ramazan Bayramı

Ramazan Bayramı 23 Nisan 2026, Perşembe: Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 1 Mayıs 2026, Cuma: Emek ve Dayanışma Günü

Emek ve Dayanışma Günü 19 Mayıs 2026, Salı: Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı 26 Mayıs 2026, Salı: Kurban Bayramı Arifesi (Yarım gün)

Kurban Bayramı Arifesi (Yarım gün) 27–30 Mayıs 2026: Kurban Bayramı

Kurban Bayramı 15 Temmuz 2026, Çarşamba: Demokrasi ve Milli Birlik Günü

Demokrasi ve Milli Birlik Günü 30 Ağustos 2026, Pazar: Zafer Bayramı

Zafer Bayramı 28 Ekim 2026, Çarşamba: Cumhuriyet Bayramı Arifesi (Yarım gün)

Cumhuriyet Bayramı Arifesi (Yarım gün) 29 Ekim 2026, Perşembe: Cumhuriyet Bayramı

Yarım günler de dahil edildiğinde toplam resmi tatil süresi 15,5 gün olarak hesaplanıyor. Vatandaşlar, özellikle Ramazan ve Kurban Bayramları ile resmi bayram arifelerinde planlarını şimdiden yapabilirler.