Türkiye’de 2026 yılı resmi tatil günleri netleşti. Resmî tatil takvimine göre, yıl boyunca vatandaşlar toplam 15,5 gün tatil yapacak. İşte 2026 resmi tatil günleri:
- 1 Ocak 2026, Perşembe: Yılbaşı
- 19 Mart 2026, Perşembe: Ramazan Bayramı Arifesi (Yarım gün)
- 20–22 Mart 2026: Ramazan Bayramı
- 23 Nisan 2026, Perşembe: Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
- 1 Mayıs 2026, Cuma: Emek ve Dayanışma Günü
- 19 Mayıs 2026, Salı: Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
- 26 Mayıs 2026, Salı: Kurban Bayramı Arifesi (Yarım gün)
- 27–30 Mayıs 2026: Kurban Bayramı
- 15 Temmuz 2026, Çarşamba: Demokrasi ve Milli Birlik Günü
- 30 Ağustos 2026, Pazar: Zafer Bayramı
- 28 Ekim 2026, Çarşamba: Cumhuriyet Bayramı Arifesi (Yarım gün)
- 29 Ekim 2026, Perşembe: Cumhuriyet Bayramı
Yarım günler de dahil edildiğinde toplam resmi tatil süresi 15,5 gün olarak hesaplanıyor. Vatandaşlar, özellikle Ramazan ve Kurban Bayramları ile resmi bayram arifelerinde planlarını şimdiden yapabilirler.
Muhabir: Haber Merkezi