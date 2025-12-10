Çatalca’daki kalabalığa seslenen Özel, mitingin taşıdığı öneme dikkat çekti ve hükümetin yönelttiği iddialara sert tepki gösterdi:

"Şimdi buradan bütün Türkiye'ye bu güzel meydanı, Çatalca'yı gösteriyorum. Korkuyu evde bırakanlar burada. Pijamayla oturmayıp meydanı dolduran burada. Türkiye'nin umudu bu meydanda. Bu mücadelede.”

Özel, CHP’li belediye başkanlarına yönelik iddiaların asılsız olduğunu vurgulayarak şöyle devam etti:

"Hatırlayın; '560 milyar yolsuzluk' dediler, 560 lirasını ispatlayamadılar… 'O video çıksın, namussuzum, şerefsizim. Bugün bırakırım bu işleri' dedim. Hiçbir şey gösteremediler."

“Yargı Mensuplarına Baskı Var”

CHP Genel Başkanı, yargıda yaşandığını iddia ettiği baskıları örnekleriyle anlattı:

"Biliyorsunuz bir AK Toroslar çetesi var… Şimdi onların hedefinde şerefli, namuslu yargı mensupları var."

Özel, çeşitli davalara bakan hâkimlerin görev yerlerinin değiştirildiğini belirterek yaşananları şöyle aktardı:

"Diploma davası vardı… 59'uncu Asliye Ceza Mahkemesi hâkimini Kahramanmaraş’a sürdüler… Ahmak davasına bakan hâkimi Samsun'a sürdüler… Ekrem Başkan'ın beraatine karar veren hâkimi bir hafta sonra Maraş'a sürdüler."

“Bu Rejim Kimi Üzdüyse Ona Sahip Çıkmak Namus Borcudur”

Özel, demokrasi ve hukuk vurgusunu şu sözlerle sürdürdü:

"Ordudan attığı teğmenleri geri getirip de elleriyle onların rütbesini takmayan namussuzdur, şerefsizdir… Kara düzen gidiyor, AK Parti'nin kara düzeni gidiyor."

Geçmiş siyasi davalara da değinen Özel, doğru tarafta olduklarını söyledi:

"Ben Kuddusi Okkır'ın tarafındaydım… İlker Paşam, alnı açık başı dik geziyor hala. Ben doğru taraftayım. Biz doğru taraftayız."

MESEM Tepkisi: “Biz de O Gençlerin Tarafındayız”

Özel, MESEM’lerde hayatını kaybeden çocuk işçilerle ilgili sistemin sorumlularını eleştirerek şunları söyledi:

"Yine işçi olarak çalıştırıldığı MESEM'lerde öldü. Orada Tayyip Bey o katliamı yapan sistemin… tarafında. Türkiye İşçi Partili çocuklar da protesto ediyorlar. Vallahi biz de onların tarafındayız."

“Bu Meydan Hepimizin”

Konuşmasının sonunda demokrasi vurgusunu pekiştiren Özel, mitingin kapsayıcı yapısına dikkat çekti:

"Bu meydan Cumhuriyet Halk Partisi'nin meydanı değildir… Biz bu meydanda herkesle omuz omuzayız. Biz demokrasinin tarafındayız."