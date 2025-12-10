Alzheimer araştırmalarında çığır açabilecek bir gelişme duyuruldu. Bilim insanlarının geliştirdiği “L10” adlı düşük maliyetli hap, Alzheimer benzeri semptomları farelerde tamamen ortadan kaldırdı. Tedavi edilen hayvanların hafıza fonksiyonlarının geri döndüğü, iltihaplanmanın azaldığı ve beyin dokusundaki bozulmaların belirgin şekilde düzeldiği açıklandı. Hap için insan denemelerine geçilmek üzere hazırlıklar sürüyor.

L10, laboratuvar ortamında birkaç basit adımda üretilebilen, iki piridin halkası içeren bir molekül yapısına sahip. En önemli özelliği ise bakır iyonlarını çok güçlü biçimde bağlayarak “şelatlama” yapması; yani fazla metalleri yakalayıp etkisiz hâle getirmesi.

Uzmanlara göre Alzheimer hastalarının beyninde bakır ve bazı diğer metallerin aşırı birikimi görülüyor. Bu metal birikimi:

Amiloid-beta plaklarının artmasına,

Tau proteininin anormal şekilde kümelenmesine,

Oksidatif stresin ve iltihabın tetiklenmesine

neden olarak hastalığın ilerleyişini hızlandırıyor.

L10’un bu metalleri etkisizleştirmesi, Alzheimer’ın temel biyolojik mekanizmasını hedef alan en umut verici tedavi adaylarından biri olarak değerlendiriliyor. Dünya genelinde 55 milyon insanın Alzheimer ile yaşadığı düşünüldüğünde, bu hapın insan denemelerine geçmesi “gerçek bir tedavi” için büyük bir adım olarak görülüyor.