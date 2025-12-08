‘Dijital Çağda Çocuk Medyası: Aileyi Güçlendirmek, Değerler İnşa Etmek’ temalı zirve, İstanbul Haliç Kongre Merkezi’nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleştirildi. Zirvede konuşan çocuk psikolojisi uzmanı Isabelle Filliozat, dijital çağın çocuklar üzerindeki etkilerini değerlendirerek ailelere önemli uyarılarda bulundu.

“Ekranlar amaç odaklı bir araç olmalı”

AA muhabirine açıklamalarda bulunan Filliozat, teknolojik cihazların çocuklar için bir “amaç değil, araç” olması gerektiğini belirtti. Uzman isim, uzun süre dijital içeriklerle baş başa kalan çocukların duygusal dayanıklılık ve kendini ifade becerilerinin zayıfladığını söyledi.

“Doğaya çıkın, çocuklar gerçek hayatla temas ettikçe yaratıcı olur”

Ailelere çocukları yeniden doğal deneyimlerle buluşturma çağrısı yapan Filliozat,

“Dışarı koşun. Ormana, parka gidin, birlikte eğlenin.” dedi.

Ekrandan uzaklaşan çocukların ilk etapta şikayet ettiğini belirten uzman, “Başta sıkıldığını söyler ama kısa süre sonra ağaçların arasında kale kurmaya başlar.” ifadelerini kullandı.

“Önce ebeveynler telefonlarını bir kenara koymalı”

Çocukların ekran alışkanlıklarından önce ebeveynlerin teknoloji kullanımındaki rol modellerine dikkat çeken Filliozat,

“Bizler rol modeliz. Önce kendi telefonlarımızı ve tabletlerimizi bırakmalı, dışarı çıkmalıyız.” dedi.

Elektronik cihazların yaşamı yönlendirmesine izin verilmemesi gerektiğini vurgulayan Filliozat, ebeveynlerin duygusal zekâlarını geliştirerek çocuklarıyla daha sağlıklı ilişkiler kurması gerektiğini söyledi.

“Yasal sınırlamalar önemli ama tek başına yeterli değil”

Ülkelerin sosyal medya kullanımına yönelik düzenlemelerini desteklediğini ifade eden Filliozat, ancak yasakların ebeveyn tutumlarıyla desteklenmediği sürece davranış değişikliği yaratmadığını belirtti.

Gençlerin sağlıklı dijital alışkanlıklar geliştirmesi için aile içinde açık konuşmalar yapılması gerektiğini söyleyen Filliozat,

“Ebeveynin görevi ceza vermek değil, sınır koyarken çocuğa destek olmaktır.” dedi.

“Ailelerin dev şirketlerle tek başına mücadele etmesi mümkün değil”

Dijital platformların bağımlılık yaratacak şekilde tasarlandığına dikkat çeken uzman,

“Bir anne babanın dev şirketlere karşı mücadele etmesi mümkün değil. Bu nedenle devletlerin düzenleyici rolü kritik.” ifadelerini kullandı.

“Ailede önemli olan sevgi ve neşedir”

Aile bağlarının dijital çağın zorluklarına karşı en güçlü dayanak olduğunu söyleyen Filliozat,

“Hayat iyi değerler üzerine kurulduğunda iyi ilişkiler ve sağlıklı bir yaşam gelişir.” dedi.

Dijital ortamlardaki şiddet, siber pornografi ve zararlı içeriklere karşı da uyarıda bulunan Filliozat,

“Bu tür içeriklerin ekranlardan tamamen kaldırılması gerekir.” ifadelerini kullandı.