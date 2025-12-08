Türkiye'de 102 yıldır faaliyet gösteren Shell, küresel çaptaki en yenilikçi teknolojilerinden biri olan GTL (gazdan sıvıya) yöntemiyle, doğal gazdan elde edilen dizele alternatif yakıtı Shell GTL Fuel'i Türkiye pazarına sunduğunu duyurdu. Şirketten yapılan açıklamaya göre, Shell, doğal gazı moleküler düzeyde işleyerek dizele alternatif yakıt geliştirdi.

GTL teknolojisinden üretilen yakıt, mevcut dizel motorlarda ve altyapıda hiçbir değişiklik gerektirmeden kullanılabilen sentetik yakıt olma özelliği taşıyor. Türkiye'de işletmeler arası kanaldan dökme şekilde kurumsal müşterilere sunulacak olan Shell GTL yakıtı, geleneksel dizele kıyasla daha temiz yanma, soğukta çalışma ve uzun işletme ömrü avantajlarıyla öne çıkıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Shell Türkiye Ülke Başkanı ve Shell & Turcas Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Erdem, GTL teknolojisinin Türkiye'ye getirilmesinin, Shell'in ülkeye olan güveninin bir göstergesi olduğunu belirtti.

Türkiye'nin Shell'in küresel vizyonunun merkezinde yer alan stratejik bir ülke olduğuna değinen Erdem, şunları kaydetti:

'102 yıldır bu topraklarda faaliyet göstermenin getirdiği sorumlulukla, sektörümüze her zaman ilkleri ve en ileri teknolojileri taşıdık. Bugün de doğal gazdan ürettiğimiz sentetik GTL yakıtını Türkiye'deki müşterilerimizle buluşturmanın gururunu yaşıyoruz. GTL teknolojimizle ürettiğimiz yakıtımız 'daha az emisyonla daha fazla değer yaratma' stratejimizin en güncel örneğidir. Bu vizyon, enerji güvenliği, ekonomik sürdürülebilirlik ve erişilebilirlik arasında dengeli bir geçişi esas alıyor. Bu adımı, Shell'in Türkiye'ye duyduğu güvenin ve ülkemizin sürdürülebilir gelişimine olan inancımızın somut bir göstergesi olarak görüyoruz.'

- 'Türkiye'nin 2053 vizyonuna teknoloji transferiyle katkı sunuyoruz'

Shell'in Türkiye ile köklü ve güçlü bağları olduğunu vurgulayan Erdem, 'Bugün Türkiye'deki satış hacmimizle Shell'in Avrupa ve Afrika bölgesinde en büyük akaryakıt operasyonu haline geldik. Derince Madeni Yağ ve Gres Tesisimizden 80'i aşkın ülkeye yaptığımız ihracatla yıllardır ülkemizde bu alanda ihracat şampiyonu oluyoruz. Türkiye'de bir ilk olarak müşterilerimize sunduğumuz Shell GTL Fuel ürünü, ülkemizin 2053 net sıfır vizyonuyla son derece uyumlu. Bu aynı zamanda Türkiye'nin enerji dönüşümüne teknoloji transferi ve düşük karbonlu çözümlerle katkı sunma kararlılığımızın bir parçası. Enerji güvenliği, ekonomik sürdürülebilirlik ve emisyon hedeflerini birlikte ele alan dengeli bir dönüşüm perspektifiyle, Türkiye için en iyi ürün ve hizmetleri sunmaya devam edeceğiz.' ifadelerini kullandı.

- 'Dünyanın en büyük tesisinden Türkiye pazarına'

Shell Katar Ülke Başkanı Rob Maxwell ise GTL teknolojisinin üretim merkezi olan Katar'daki Pearl GTL tesisinin dünyanın en büyük GTL üretim merkezi olduğunu ve günlük 140 bin varil GTL Fuel üretim kapasitesiyle enerjinin dönüşümünde öncü rol üstlendiğini kaydetti.

Doğal gazı moleküler düzeyde işleyerek yüksek performanslı yakıt ve sıvılara dönüştüren bu tesisin, dijitalleşme ve yapay zeka uygulamalarındaki başarısıyla Dünya Ekonomik Forumu tarafından 2025'te 'Global Lighthouse' olarak akredite edildiğini aktaran Maxwell, 'Çevresel hassasiyetimiz ve ileri teknolojimizle Katar'da ürettiğimiz bu katma değerli enerjiyi, Shell'in stratejik pazarlarından biri olan Türkiye'deki iş ortaklarımızın kullanımına sunmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz.' değerlendirmesinde bulundu.

- Mevcut altyapıda değişiklik gerektirmeyen yakıt

Shell'in doğal gazı sentetik sıvı yakıta dönüştüren GTL teknolojisi, dizel motorlar için yüksek performanslı bir alternatif yaratıyor. Bu yakıt, mevcut dizel motorlarda, depolama tanklarında veya dağıtım altyapısında herhangi bir mekanik değişiklik ya da ek yatırım gerektirmeden doğrudan kullanılabiliyor. Geleneksel dizelin 50 civarındaki setan sayısına kıyasla 70'in üzerinde bir değere sahip olan Shell GTL Yakıtı, bu sayede daha verimli ve tam yanma sağlıyor. Bu özellik, motorun daha sessiz çalışmasına ve soğuk havalarda bile kolayca devreye girmesine imkan tanıyor.

İçeriğinde neredeyse hiç kükürt ve aromatik bileşen barındırmayan yakıt, daha temiz yanma profiliyle zararlı yerel emisyonların azaltılmasına önemli ölçüde katkıda bulunuyor. Ayrıca toksik olmayan yapısı ve biyolojik olarak parçalanabilirliği ile çevreye duyarlı alanlarda kullanım avantajı sunuyor.