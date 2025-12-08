Hatay’dan Ankara’ya yapılması gereken 13.05 AJet VF 4205 seferi, havalimanı ekranlarında yer alan bilgiye göre 2 saat 55 dakika gecikmeye girdi. Terminalde bekleyen yolcular, uçağın arızalı olduğu, yakıt sorunu yaşandığı ve hatta uçağın bugün gelmeyeceğinin söylendiğini aktarıyor.

Ancak tüm bu söylemlere rağmen AJet tarafından henüz yolculara net bir açıklama yapılmadığı belirtiliyor. Bekleyişini sürdüren vatandaşlar, belirsizlik nedeniyle mağdur olduklarını ifade ederek kesin bilgi talep ediyor.