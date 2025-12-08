Alaplı ilçesinde fırtına ve sağanak etkili oldu. Fırtına nedeniyle Karadeniz’de dalga boyu 4 metreye ulaştı. Hızı yer yer saatte 70 kilometreyi bulan fırtına ve dalgalar nedeniyle yapımı devam eden mendireğin bazı bölümlerinde hasar oluştu. Yağış nedeniyle Alaplı Çayı’nın debisi de yükseldi.

Öte yandan kuvvetli fırtına nedeniyle Alaplı Balıkçı Barınağı’ndaki balıkçılar, bugün denize açılamadı.

Yapılan uyarılara göre fırtınanın akşam saatlerine kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor. (DHA)