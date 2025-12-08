Yenimahalle Belediyesi ve Sadri Alışık Konservatuarı işbirliğiyle, gençlerin önünü açma düşüncesiyle, 28 Ocak Pazar Günü, Sadri Alışık Kültür Merkezi'nde sınav gerçekleşecek. Sınavda başarılı olan öğrenciler tam burslu bir şeklide eğitim almaya hak kazanacak.

Programın son başvuru tarihi 23 Ocak Salı gününe kadar yüz yüze yapılabilecek.

"Tam burslu eğitimler için"

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, konuya ilişkin şöyle paylaşım yaptı: "Yenimahalle’de ikamet eden gençlerimiz için Belediyemiz ve Sadri Alışık Kültür Merkezi işbirliğinde hayata geçirdiğimiz konservatuarda, yeni dönem tam burslu eğitimler için yetenek sınavı 28 Ocak 2026 tarihinde yapılacaktır." denildi.

Programa başvuru şartları nedir?

Başvuru için hiçbir ücret ödenmeyecektir

Giriş sınavına başvurabilmek için en az lise veya dengi okuldan mezun olmak ve 30 yaşını doldurmamış olmak şartları aranır

Sahne Sınavı için adayların yabancı ya da yerli bir eserden, bir komedi, bir dram olmak üzere iki parça ve bir şiirle katılmaları gerekmektedir

Hareket (bedensel yeterlilik) Sınavı (Bedensel yeterliliği ölçecek uygulamalar yaptırılır.)

Kulak, ses ve ritim (Tek ses, çift ses ezgi, ritim tekrarlama ve tiyatral ses kalitesini ortaya çıkaracak uygulamalar yaptırılır.)

Programa başvuru evrakları nedir?

Lise Diploması ya da Üniversite Öğrenci Belgesi

2 Adet Fotoğraf

Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

Adli Sicil Kaydı

Sağlık Raporu