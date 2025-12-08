Samsunspor’un genç futbolcusu Anthony Musaba, şehir içinde seyir hâlindeyken büyük bir tehlike atlattı. Musaba’nın kullandığı otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle motor kısmından alev alarak kısa sürede tamamen küle döndü. Olay yerine hızla itfaiye ekipleri sevk edilirken, yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Araç ise kullanılamaz hâle geldi. Büyük paniğe yol açan olayda futbolcunun yara almadan kurtulduğu öğrenildi.

Kulüp ve taraftarlar, Musaba’nın sağlık durumunun iyi olmasının sevindirici olduğunu belirterek geçmiş olsun mesajları iletti. Yangının çıkış nedeniyle ilgili incelemelerin sürdüğü bildirildi.