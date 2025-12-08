İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Fatih Sultan Mehmet Bulvarı üzerinde gerçekleştirilen trafik denetimlerinde, kurallara uymayan 238 sürücüye işlem yapıldı. Denetimler kapsamında toplam 1 milyon 146 bin 12 lira idari para cezası kesildi.

Ayrıca yapılan kontrollerde çeşitli eksiklikleri bulunan araçlar trafikten men edildi.

Yetkililer, trafik sigortası ve diğer kurallara uymayarak hem kendi canlarını hem de diğer vatandaşların hayatını tehlikeye atan sürücülere yönelik denetimlerin aralıksız devam edeceğini vurguladı.