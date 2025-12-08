Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun’un vefat eden babaannesi Zülal Uzun, düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.

Hanlı Köyü’nde ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Zülal Uzun’un naaşı köy mezarlığında defnedildi.

Belediye Başkanı Adem Uzun, tören boyunca taziyeleri kabul etti.

Cenaze törenine Zülal Uzun’un ailesi ve yakınlarının yanı sıra il protokolü ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Başkanımız Dr. Adem Uzun’un vefat eden babaannesi Zülal Uzun Hanlı Köyü’nde toprağa verildi.



Merhume Zülal Uzun için Hanlı Köyü’nde ikindi namazına müteakip cenaze namazı kılındı, ardından dualarla toprağa verildi.



Cenaze namazına merhume Zülal Uzun'un yakınları, il protokolü,… pic.twitter.com/jd9ebQrq70 — Sivas Belediyesi (@sivasbeltr) December 7, 2025