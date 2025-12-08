İl Milli Eğitim Müdürü Fatih Erdoğan'ı misafir etti
İl Milli Eğitim Müdürü Fatih Erdoğan'ı misafir etti
Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun’un vefat eden babaannesi Zülal Uzun, düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.

Hanlı Köyü’nde ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Zülal Uzun’un naaşı köy mezarlığında defnedildi.

Belediye Başkanı Adem Uzun, tören boyunca taziyeleri kabul etti.

Cenaze törenine Zülal Uzun’un ailesi ve yakınlarının yanı sıra il protokolü ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Muhabir: Haber Merkezi