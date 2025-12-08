Ankara Büyükşehir Belediyesi, sınav dönemine hazırlanan gençler için moral ve motivasyon dolu bir etkinlik düzenliyor.

18-35 yaş arası gençlere yönelik hazırlanan etkinlikte, Mert Talat Dilekçioğlu sahne alacak. Sohbet, eğlence ve bol kahkahanın bir arada olacağı stand-up gösterisi, 14 Aralık Pazar günü saat 18.30’da Ulus Genç Akademi’de gerçekleşecek.

Sınav öncesi stres atmak ve keyifli vakit geçirmek isteyen gençlerin ücretsiz olarak katılabileceği etkinliğe rezervasyon yaptırmak isteyenler,

0312 507 39 72 ve 0312 507 39 73 numaralı telefonlardan başvuru yapabilecek.

