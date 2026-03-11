Çubuk’ta minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Yıldırım Beyazıt Mahallesi’nde bulunan Vakıf Caddesi ile Emin Caddesi’nin kesişiminde meydana geldi. L.Ç. yönetimindeki 06 CAE 43 plakalı otomobil ile M.A. idaresindeki 34 AGB 909 plakalı minibüs çarpıştı.

Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sürücü ve İki Çocuğu Yaralandı

Kazada otomobil sürücüsü L.Ç. ile araçta bulunan çocukları Ö.Ç. ve Z.Ç. yaralandı. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapıldı.

Yaralılar daha sonra ambulansla Çubuk Halil Şıvgın Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.