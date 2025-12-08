İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, yüklü miktarda makaronun piyasaya sürüleceği yönünde bilgi almasının ardından çalışma başlattı.

Belirlenen adrese yapılan operasyonda 502 bin makaron ile 1710 adet kaçak sigara ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 39 yaşındaki Ö.Ö’nün emniyetteki işlemleri sürüyor.