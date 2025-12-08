01.01.2026 Tarihinden 31.12.2026 tarihine kadar Ankara Başmüdürlüğü, Bala Ajans Amirliği ve bağlı işyerleri (Tesisli Ekip, Koltuk Ambarı ve Geçici Alım Merkezi) yükleme-boşaltma ve açık yığın yapma işlerinin yürütülmesini teminen 24.12.2025 tarihi saat 11:00’da Ankara Başmüdürlüğü’nde Açık Eksiltme yöntemiyle ihale yapılacaktır.

Bu işe ait şartname ve sözleşme örneği ile ihale gün, saat ve geçici teminatları gösterir ihale dokümanları Ankara Başmüdürlüğünden KDV DAHİL 750,00 TL bedel karşılığı temin edilebilir. Ayrıca ayrıntılı bilgiler www.tmo.gov.tr adresinden edinilebilir.

Ofis 2886 sayılı yasaya tabi olmadığından ve 4734 sayılı Kanunun 3/g maddesi gereğince Ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç bu Kanuna tâbi olmadığından, ihaleyi kısmen veya tamamen yapıp yapmamakta serbesttir.



#ilangovtr Basın No ILN02353751