Zonguldak’ın Devrek ilçesinde haftalardır gündemden düşmeyen görevden alma kararı, çarpıcı iddialarla yeni bir boyut kazandı. Türkiye’deki sıkı gıda denetimleriyle geniş kesimlerin takdirini kazanan Zabıta Müdürü Abdurrahim Altuntaş, ani bir kararla koltuğundan edilirken, arka planda yaşananların bir “siyasi gerilim” olduğu öne sürülüyor.

İddiaya göre, AK Parti’li Belediye Meclis Üyesi Uğur Erdem’in işlettiği ekmek fırınında yapılan denetimde kesilen ceza, Erdem ile Altuntaş arasında gerginliği tırmandırdı. Bu süreç sürerken, Erdem’in Belediye Başkanı Özcan Ulupınar’a zabıta personelinin kahvede oturduğuna dair şikâyette bulunduğu iddia edildi.

Zonguldak'taki haber kaynaklarına göre, Başkan Ulupınar’ın zabıta grubuna gönderdiği “Kahvelerde oturmak artık yasaktır” mesajına, Altuntaş’ın “Başkanım, personel 5 dakika da mı dinlenmeyecek?” diye yanıt verdiği ve iplerin bu sözlerle koptuğu ileri sürülüyor.

Altuntaş’ın görevden alınması sosyal medyada adeta infiale yol açtı. Binlerce kullanıcı “Görevini yapan müdür neden cezalandırılıyor?” yorumlarıyla tepki gösterirken, ilçede tansiyon halen düşmüş değil.