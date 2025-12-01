Zonguldak Çaycuma Belediyesi, Halk Ekmek İşletmesi aracılığıyla üretilen 210 gramlık ekmeğin fiyatını “210 gram = 10 TL” olarak belirlediğini ve satışın bugün itibarıyla başladığını duyurdu.

Belediyenin açıklamasına göre, ekmek satışları aşağıdaki noktalardan yapılacak:

  • Çaybelka (Arasta)
  • Otogardaki yöresel market
  • Atatürk Anıtı yanındaki büfe
  • Kapalı çarşıdaki Halk Ekmek büfesi
  • Avlu Cafe (Kaymakam Serkan Keçeli Kültür Merkezi içindeki kafeterya)

Çaycuma Belediyesi konuyla ilgili yaptığı açıklamada, hedeflerinin “vatandaşlara uygun fiyatlı, ulaşılabilir ve kaliteli ekmek sunmak” olduğunu vurguladı.

Muhabir: Melisa Sapaz