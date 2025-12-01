Zonguldak Çaycuma Belediyesi, Halk Ekmek İşletmesi aracılığıyla üretilen 210 gramlık ekmeğin fiyatını “210 gram = 10 TL” olarak belirlediğini ve satışın bugün itibarıyla başladığını duyurdu.
Belediyenin açıklamasına göre, ekmek satışları aşağıdaki noktalardan yapılacak:
- Çaybelka (Arasta)
- Otogardaki yöresel market
- Atatürk Anıtı yanındaki büfe
- Kapalı çarşıdaki Halk Ekmek büfesi
- Avlu Cafe (Kaymakam Serkan Keçeli Kültür Merkezi içindeki kafeterya)
Çaycuma Belediyesi konuyla ilgili yaptığı açıklamada, hedeflerinin “vatandaşlara uygun fiyatlı, ulaşılabilir ve kaliteli ekmek sunmak” olduğunu vurguladı.
Muhabir: Melisa Sapaz