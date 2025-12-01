Zonguldak Çaycuma Belediyesi, Halk Ekmek İşletmesi aracılığıyla üretilen 210 gramlık ekmeğin fiyatını “210 gram = 10 TL” olarak belirlediğini ve satışın bugün itibarıyla başladığını duyurdu.

Belediyenin açıklamasına göre, ekmek satışları aşağıdaki noktalardan yapılacak:

Çaybelka (Arasta)

Otogardaki yöresel market

Atatürk Anıtı yanındaki büfe

Kapalı çarşıdaki Halk Ekmek büfesi

Avlu Cafe (Kaymakam Serkan Keçeli Kültür Merkezi içindeki kafeterya)

Çaycuma Belediyesi konuyla ilgili yaptığı açıklamada, hedeflerinin “vatandaşlara uygun fiyatlı, ulaşılabilir ve kaliteli ekmek sunmak” olduğunu vurguladı.