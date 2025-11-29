Karaelmas Gazeteciler Derneği (KGD) eski başkanı ve İmza Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Emen’in bir süredir Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi’nde tedavi gören eşi Nazmiye Emen yaşamını yitirdi.
Nazmiye Emen’in cenazesi, yarın saat 11.00’de evinde alınacak helalliğin ardından Uzun Mehmet Camisi’nde kılınacak öğle namazı sonrasında memleketi Giresun’un Görele ilçesi Çanakcılar Ege Köyünde toprağa verilecek.
Sonsöz Gazetesi olarak, merhumeye Allah’tan rahmet; Emen ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileklerini iletti.
Muhabir: Melisa Sapaz