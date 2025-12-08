Aralık ayı boyunca Ankara, yılbaşı coşkusunu ücretsiz etkinliklerle karşılıyor. CerModern Yılbaşı Pazarı, 23-28 Aralık 2025 tarihlerinde Sıhhiye’de ziyaretçilerini bekliyor. Pazarda tasarım stantları, yılbaşı hediyelikleri, sıcak içecek alanları ve atölyeler yer alıyor.

Çankaya Belediyesi’nin düzenlediği “Kadın Emeği Yılbaşı Pazarı”, Aralık ayı boyunca çeşitli lokasyonlarda el emeği hediyelikler ve doğal ürünlerle alışveriş fırsatı sunuyor. Ziyaretçiler hem alışveriş yapıp hem de sosyal destek sağlayabiliyor.

Bilkent Kış Festivali, 20 Aralık’tan itibaren Bilkent Center’da gerçekleşecek. Festivalde yiyecek stantları, mini müzik performansları ve fotoğraf alanları bulunuyor. Çoğu etkinlik ücretsiz olsa da bazı alanlarda giriş ücreti uygulanabiliyor.

Müzik ve sahne etkinlikleri de Aralık ayında Ankara’da ücretsiz olarak gerçekleştiriliyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi Yılbaşı Konseri, 31 Aralık 2025’te Gençlik Parkı’nda büyük sahne, sanatçı performansları ve havai fişek gösterisiyle kutlamaya hazır. Çankaya Yılbaşı Etkinlikleri ise Kuğulupark, AŞTİ önü ve Kızılay başta olmak üzere çeşitli noktalarda sokak müziği, küçük konserler, DJ performansları ve ışık gösterileri sunuyor.

Kışın büyüsünü yaşamak isteyenler için de ücretsiz aktiviteler bulunuyor. Kızılay – Çankaya Yılbaşı Işık Yolu, Zafer Meydanı’ndan Karanfil ve Yüksel’e uzanan ışıklı tünel ve dev yılbaşı ağacıyla fotoğraf fırsatları sunuyor. Altınpark, Göksu ve Gençlik Parkı etkinlik alanları, aileler ve çocuklar için oyun alanları, kış konseptli süslemeler ve fotoğraf alanlarıyla ücretsiz eğlence imkanı sağlıyor.

Hafta sonları ise Armada, Panora, Ankamall ve Taurus AVM’lerinde mini yılbaşı stantları ve Noel temalı küçük performanslarla ziyaretçiler ücretsiz olarak keyifli vakit geçirebiliyor.

Bunun yanı sıra sokak sanatçıları performansları, yılbaşı temalı sosyal medya alanları ve belediyelere bağlı çocuk atölyeleri de Aralık ayında Ankara’da ücretsiz olarak katılabileceğiniz etkinlikler arasında yer alıyor.