Ziraat Mühendisleri Odası (ZMO) önceki başkanlarından Ziraat Yüksek Mühendisi Özden Güngör, Türkiye’de tarımsal üretimin karşı karşıya olduğu en kritik sorunlardan birinin pestisitlerin yanlış kullanımı olduğunu söyledi.

Sonsöz Gazetesi’nden Goncagül Konaş'ın haberine göre; Türkiye’nin çok çeşitli agro-ekolojik bölgeleri sayesinde 100’ün üzerinde kültür bitkisi ürettiğini, buna karşın 670’e yakın hastalık, zararlı ve yabancı ot türüyle mücadele etmek zorunda olduğunu hatırlatan Güngör, bitki koruma ürünlerinin tarım için vazgeçilmez hale geldiğini vurguladı. Ancak yüksek doz, tavsiye dışı kullanım ve direnç sorunlarının giderek büyüdüğüne dikkat çekerek, “Doğru teşhis, doğru doz ve doğru uygulama olmazsa hem verim kaybediyoruz hem de kalıntı riskini artırıyoruz.” dedi.

“BKÜ KULLANIMI ZORUNLULUK HÂLİNE GELMİŞTİR”

Tarımsal üretimde verim ve kalite için pestisitlerin önemine değinen Güngör, Türkiye’de 2024 itibarıyla ruhsatlı yaklaşık 5.300 BKÜ bulunduğunu söyledi. Türkiye’de yıllık pestisit tüketiminin 60-65 bin ton olduğunu belirten Güngör, “Ülkemizde pestisit tüketimi gelişmiş ülkelere göre oldukça düşüktür. Türkiye dünya ortalamasının altında ilaç kullanmaktadır (2,3 kg/ha).” dedi.

Kimyasal mücadelede çevre kirliliği, kalıntı ve dayanıklılık gibi sorunların bulunduğunu vurgulayan Güngör, “Birçok durumda kimyasal savaşım diğer yöntemlere göre ekonomik olması, uygulama kolaylığı ve hızlı etki göstermesi nedeniyle tercih edilmektedir.” diye konuştu.

