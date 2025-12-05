Etimesgut’ta 2 kardeşe saldırıp, yaralayan pitbull cinsi köpeğin sahibi Fatma Tuğçe Özbek Erol ifadesinde, annesi Ayşe Özbek ile çocukların annesi Belkız Öztürk'ün tartıştığını, köpeğin koruma içgüdüsü ile saldırdığını iddia etti.

Etimesgut ilçesinde geçen pazar günü meydana gelen olayda Efe (1,5) ve Doğa Öztürk (5) kardeşlere, anneleri Belkız Öztürk ile eve girecekleri sırada apartmanda karşı komşularının beslediği pitbull cinsi köpek saldırdı. Yüzünden yaralanan Efe ve göğsünden yaralanan Doğa, hastaneye kaldırıldı. Doğa tedavisinin ardından taburcu olurken, Efe'nin tedavisi ise hala sürüyor. Olayın ardından köpeğini kaçırdığı iddia edilen Fatma Tuğçe Özbek Erol, jandarma tarafından yakalanıp, çıkarıldığı mahkemece 'Bilinçli taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına neden olmak' suçundan tutuklandı. Pitbull cinsi köpeği ise Etimesgut Belediyesi ekipleri tarafından el konularak barınağa götürüldü.

Olayla ilgili savcılıkta alınan ifadeler ortaya çıktı. Şüpheli Fatma Tuğçe Özbek Erol ifadesinde; köpeğin 7 yıldır kendisi ile birlikte yaşadığını, 4 yıldır da aynı binada oturduklarını söyledi. Olay saatinde işte olduğunu, köpeğin de evde annesi Ayşe Özbek ile birlikte bulunduğunu belirten Erol, annesi ile çocukların annesi Belkız Öztürk'ün apartmanda karşılaşarak tartıştıklarını ileri sürdü. Erol, tartışma sırasında köpeğin koruma içgüdüsü ile aralık olan kapıdan dışarı çıkarak, önce Belkız Öztürk'ün üzerine gittiğini, daha sonra çocuklara saldırdığını, annesinin köpeği içeri alıp kendisine haber vermesi üzerine işten çıkıp eve döndüğünü iddia etti. Erol, köpeğinin öldürülebileceğinden korkarak hayvanı Kahramankazan'da bulunan evlerine götürdüğünü, ardından da kolluk kuvvetlerine köpeğin yerini söyleyerek barınağa teslim ettiğini belirtti.

Şüphelinin annesi Ayşe Özbek de ifadesinde Belkız Öztürk'e çocuklarının gürültü yaptığını ve bu nedenle taşınacaklarını söylediğini, Belkız Öztürk'ün de 'Siz de evde köpek besliyorsunuz' diyerek üstüne yürüdüğünü, bu esnada köpeğin içeriden çıkarak çocuklara saldırdığını iddia etti.