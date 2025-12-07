Medyapım’ın merakla beklenen yeni dizisi “Yeraltı” için geri sayım başladı. NOW’ın yeni sezondaki en iddialı projelerinden biri olarak öne çıkan dizinin çekimleri önümüzdeki hafta başlayacak. Diziye son olarak başarılı oyuncu Ekin Aksoy katıldı.

Aksoy, ikinci bölümden itibaren “Komiser Pınar” karakteriyle izleyici karşısına çıkacak. Dizide, Bozo’ya (Uraz Kaygılaroğlu) karşı konumlanan Paşa’nın (Hakan Çelebi) partneri olarak hikâyede önemli bir rol üstlenecek.

OKUMA PROVASI BUGÜN YAPILIYOR

Murat Öztürk’ün yönetmen koltuğunda oturduğu, senaryosunu Raci Şaşmaz ve Berna Aruz’un kaleme aldığı dizinin okuma provası bugün gerçekleştirilecek.

“Yeraltı” dizisinin güçlü oyuncu kadrosunda Deniz Can Aktaş, Devrim Özkan, Uraz Kaygılaroğlu, Mehmet Yılmaz Ak, Sümeyye Aydoğan, Burak Sevinç, Koray Şahinbaş, Hülya Gülşen, Hakan Çelebi, Emir Benderlioğlu ve Sunay Kurtuluş yer alıyor.