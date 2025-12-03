Zonguldak'ta 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinlikleri kapsamında özel bireyler, Liman Caddesi'nde bulunan İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Çocuk Şube Müdürlüğü önünde trafik denetimi gerçekleştirdi. Özel bireyler trafik denetimi kapsamında sürücülere; ehliyet, emniyet kemeri ve ruhsat denetimi yaptı. Trafik ve Jandarma ekiplerinin katılımıyla gerçekleştirilen denetime; İl Jandarma Komutan Yardımcısı Jandarma Albay Orhan Kaş, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürü Selçuk Yılmaz, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Evren Erkadam da katıldı.

Özel birey Emre Babalık, yaptığı denetim hakkında bilgi vererek engelliler gününü kutladı.