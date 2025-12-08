Tek dozluk aşı bilim dünyasını heyecanlandırdı

ABD’deki University of Massachusetts Amherst ekibinin geliştirdiği tek dozluk evrensel kanser aşısı, tüm dünyada merak uyandırdı. Farelerde metastazın tamamen durması Türkiye’de de konuşulurken, Prof. Dr. Kaan Yılancıoğlu çalışmayı değerlendirdi ve sonuçların dikkat çekici olduğunu söyledi.

Araştırmanın kaynağı: Cell Reports Medicine

Aşıyla ilgili makale, Cell Reports Medicine dergisinde 2025 yılında “Super-adjuvant nanoparticles for platform cancer vaccination” başlığıyla yayımlandı. Araştırmada nano-lipid kapsüller içinde taşınan kanser antijenlerinin, bağışıklık sistemini adeta “kanseri görünce hemen yok et” moduna aldığı anlatılıyor.

Farelerde sonuçlar şaşırttı

Deneyler oldukça güçlü bulgular ortaya koydu:

Melanomda farelerin yüzde 80’i 250 günden fazla tümörsüz kaldı.

Pankreas kanserinde yüzde 88 başarı sağlandı.

Üçlü negatif meme kanserinde oran yüzde 75 oldu.

Akciğer metastazında ise durum çok net: Aşılananlarda yüzde 0, aşılanmayanlarda yüzde 100 metastaz görüldü.

“İnsanlarda uygulanması için zaman var”

Prof. Dr. Kaan Yılancıoğlu, sonuçların umut verici olduğuna dikkat çekerek, “Bu teknoloji gelecekte hem tedavide hem de korunmada devrim yaratabilir. Ancak insanlarda kullanılabilmesi için halen aşılması gereken aşamalar var” dedi.

Yeni bir dönem başlayabilir

Uzmanlara göre insan deneyleri başladığında bu aşı, kanserle mücadelede yepyeni bir dönemin kapısını aralayabilir. Araştırmacılar, özellikle aşının tek dozluk yapısının büyük avantaj olduğunu belirtiyor.