Xinhua ajansının aktardığı bilgilere göre, Çin Jeoloji Bilimleri Üniversitesinden Dr. Xing Lida liderliğindeki ekibin yaptığı çalışmalar, bölgede 20’den fazla türe ait ayak izi bulunduğunu doğruladı. Aynı alanda hem etçil dinozorların farklı boyutlardaki izlerine hem de insan eline benzeyen ilginç izlere rastlandığı belirtildi.

Araştırma ekibi, ayak izlerinin olağanüstü derecede iyi korunmuş olduğunu vurgularken, bunun dinozorların söz konusu bölgede uzun süre yaşam sürmüş olabileceğine işaret ettiğini söyledi. Dr. Xing, özellikle korunmuş detayların paleontolojik açıdan büyük önem taşıdığını belirterek keşfin bölgenin tarih öncesi ekosistemi hakkında değerli bilgiler sunduğunu ifade etti.

Bilim insanları, ayak izlerinin Triyas döneminin sonlarına, yani yaklaşık 200 milyon yıl öncesine ait olduğunu değerlendiriyor. Keşif, hem Çin’de hem de küresel paleontoloji topluluğunda büyük heyecan yarattı. Uzmanlar, yeni bulunan izlerin gelecekte daha geniş çaplı araştırmalara kapı aralayacağını belirtiyor.