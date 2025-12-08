Alanya'da dün etkili olan sağanak nedeniyle ilçenin birçok noktasında su baskınları yaşandı. İlçede çok sayıda ev ve iş yerini su bastı. Kızlarpınarı Mahallesi'nde yaşadığı dairenin girişinin suyla dolduğunu gören ismi öğrenilemeyen yabancı uyruklu kadın, gece yarısı 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. İhbarla bölgeye AFAD ve İHH ekipleri sevk edildi. Kadın AFAD ve İHH ekiplerinin yardımıyla kurtarılarak, güvenli alana götürüldü. Kadın, ekiplere İngilizce teşekkür etti. Binanın girişini kaplayan su, itfaiye ekipleri tarafından tahliye edildi.

Kaynak: DHA