Dünya Kupası D Grubu maç takvimi açıklandı. Türkiye Milli Futbol Takımı’nın yer aldığı grupta Avustralya, Paraguay ve ABD bulunuyor. Karşılaşmalar haziran ayında Kanada ve ABD’nin ev sahipliğinde oynanacak.

Turnuvadaki ilk sınav 13 Haziran’da Vancouver’da Avustralya karşısında verilecek. Türkiye, gruba güçlü bir başlangıç yapmayı hedeflerken maçın başlama saati 07.00 olarak duyuruldu.

Milliler ikinci maçında 19 Haziran’da San Francisco’da Paraguay ile karşılaşacak. Bu mücadele de Türkiye için gruptaki kaderini belirleyecek kritik karşılaşmalar arasında yer alıyor. Karşılaşmanın başlama saati yine 07.00 olacak.

Grubun son maçı ise 25 Haziran’da Los Angeles’ta ABD’ye karşı oynanacak. Türkiye’nin grup aşamasındaki sıralamasını belirleyecek bu maçın başlama saati 05.00 olarak açıklandı.

Türkiye’nin D Grubu maç programı şu şekilde:

📅 Türkiye’nin Dünya Kupası D Grubu Maç Takvimi

13 Haziran – Vancouver / Kanada

Avustralya – Türkiye | Saat 07.00

19 Haziran – San Francisco / ABD

Türkiye – Paraguay | Saat 07.00

25 Haziran – Los Angeles / ABD

Türkiye – ABD | Saat 05.00

Milli takımın performansı, gruptan çıkma yolunda belirleyici olacak. Ay-yıldızlı ekip, teknik heyet ve oyuncu kadrosuyla bu üç maçtan maksimum verimi almayı hedefliyor.