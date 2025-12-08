İzmir Büyükşehir Belediyesi iştirakleri İZENERJİ, İZELMAN, İZFAŞ, EGEŞEHİR ve İZTEK bünyesindeki çalışanlar, aylardır ödenmeyen yan haklar, toplu iş sözleşmesi (TİS) maddelerinin uygulanmaması ve “çıplak ücret” uygulamasına karşı eyleme geçti. DİSK/Genel-İş İzmir 1, 2, 3 ve 9 No’lu Şube üyelerinin de yer aldığı 23 bin işçi, “Çıplak Ayak Yürüyüşü” düzenleyerek tepkisini dile getirdi.

İşçiler Kültürpark’a Yalın Ayak Yürüdü

DİSK Genel-İş Binası önünde toplanan işçiler, Kültürpark 9 Eylül Kapısı’na kadar “Çıplak ücrete, çıplak ayaklı yürüyüş” sloganıyla yalın ayak yürüdü. Eylemin ardından açıklama yapan DİSK/Genel-İş İzmir 2 No’lu Şube Başkanı Ercan Gül, uzun süredir ödenmeyen öğrenim yardımı, ikramiye ve sosyal hakların TİS’e aykırı şekilde geciktirildiğini söyledi.

“Maaşlar Çıplak Ücret Olarak Yatırıldı” Tepkisi

Gül, yemek ve yakacak yardımlarının bir anda kesilmek istenmesine tepki göstererek şunları söyledi:

“Belediye bürokratları günlerdir sorun yok dese de maaşlardan bir gün önce ‘çıplak ücret yatırılacak’ haberleri çıktı ve bunun doğru olduğu bize bildirildi. Bu durum bizi kira, kredi ve fatura ödeyemez hale getirdi. İşçi bilinçli şekilde sokağa itilmiştir.”

Gül, işten çıkarılan çalışanlar ile şirketlere iade edilip “havuzda” bekletilen yüzlerce kişinin hukuksuz uygulamalarla mağdur edildiğini belirtti.

“Eylemimiz Hukuki ve Meşrudur”

4857 Sayılı İş Kanunu Madde 34’ü hatırlatan Gül, ücretleri zamanında ödenmeyen işçilerin çalışmaktan kaçınma hakkı olduğunu vurgulayarak şöyle konuştu:

“Belediye yönetimi ödemeleri yapmadığı gibi somut bir takvim de açıklamamıştır. Toplu sözleşmedeki haklarımızı 4-5 aydır alamıyoruz. Maaşımıza el uzatılarak bizi sokağa iten anlayış sosyal demokrat belediyeciliğe yakışmamıştır.”

Ödeme Taahhüdü Verildi Ama Tarih Belirsiz

Gül, işveren temsilcilerinin son görüşmede yalnızca İZENERJİ’de çalışan işçiler için kısmi ödeme sözü verdiğini ancak diğer şirketler konusunda net bir takvim açıklamadığını söyledi. “Sosyal haklarla ilgili somut adım olmazsa eylemler sürecek” dedi.

“Asla Geri Adım Atmayacağız”

İşten çıkarılanların işbaşı yaptırılması ve gecikmiş tüm hakların ödenmesi gerektiğini vurgulayan Gül, “Emeğimize uzanan eller çekilene kadar fiili ve meşru mücadelemizi büyüteceğiz” ifadelerini kullandı.

Eylemler Bir Hafta Sürecek

DİSK/Genel-İş İzmir 1 No’lu Şube Başkanı Engin Topal, eylemlerin bir hafta boyunca devam edeceğini belirterek:

“Otobüsler ve hayati işler bugün durmadı. Ancak taleplerimiz karşılanmazsa bu eylemlerin sokaktan çekilmesi mümkün değil. Belediyeyi masaya bekliyoruz.” dedi.