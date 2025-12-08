Kaza, akşam saatlerinde otoyolun Adana istikameti Bahçe Kavşağı yakınlarında, Taşoluk mevkisinde meydana geldi. Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen kamyon, yağışın etkisiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Sürücünün direksiyon hâkimiyetinin kaybettiği kamyon devrilerek yan yattı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve otoyol ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, araçtan çıkarılarak sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle kamyonun kasasında bulunan mısırlar yola saçıldı, otoyolda kısa süreli ulaşımda aksaması yaşandı. Kamyonun kaldırılması ve temizlik çalışmasının ardından trafik akışı normale döndü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)