Olay Nasıl Gerçekleşti?

İstanbul merkezli “futbolda bahis ve şike” soruşturması kapsamında çok sayıda kişiyle birlikte gözaltına alınan Çakar, emniyetteki işlemleri sırasında kendisini iyi hissetmediğini belirtti.



Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldı, ardından kalp krizi şüphesiyle hastaneye sevk edildi.



Çakar’ın götürüldüğü hastanede EKG ve gerekli tetkikler yapıldı; sağlık durumuyla ilgili resmi açıklama bekleniyor.



Ne Olmuştu?

Eski hakem ve spor yorumcusu Ahmet Çakar, son dönemde Türkiye genelinde yürütülen geniş kapsamlı bahis ve şike soruşturması kapsamında polis ekiplerince gözaltına alınmıştı. Soruşturmanın, futbol karşılaşmalarına yönelik yasa dışı bahis trafiğini organize eden bir yapıya odaklandığı; işleyişte bazı spor dünyası figürlerinin adının geçtiği öne sürülüyordu.

Gözaltı işlemleri İstanbul’da devam ederken, Çakar’ın emniyette ani bir rahatsızlık yaşadığı ve göğüs ağrısı şikâyeti üzerine sağlık ekiplerinin çağrıldığı belirtildi. İlk incelemelerde kalp krizi şüphesi üzerine doktorlar, Çakar’ın acilen hastaneye sevk edilmesine karar verdi.

Hastanede yapılan ilk kontrollerde tansiyon ve ritim takibi yapıldığı, EKG ve tetkiklerin devam ettiği öğrenildi. Yetkililer, resmî sağlık raporunun ilerleyen saatlerde paylaşılacağını ifade ederken; soruşturmayla ilgili süreç, Çakar’ın sağlık durumunun netleşmesi sonrasında şekillenecek.

Bu gelişme, hem spor hem de medya dünyasında büyük yankı uyandırdı. Uzun yıllardır televizyon programlarında sert yorumlarıyla tanınan Çakar’ın gözaltına alınması ve ardından hastaneye kaldırılması, olayın ciddiyetini daha da artırmış durumda. Kamuoyu şu anda hem soruşturmanın kapsamını hem de Ahmet Çakar’ın sağlık durumunu yakından takip ediyor.