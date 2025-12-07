Demirel, sezonun en kritik maçlarından birine çıktıklarını belirterek, “Bugün çok güzel bir oyunla 3 golle kazandık. Belki daha fazlası olabilirdi.” dedi.

“Bugün ayrılıyorum… Kararım tamamen kişisel”

Gençlerbirliği’nde dün gerçekleşen genel kurulda yönetim değişikliği yaşandığını hatırlatan Volkan Demirel, istifasının tamamen kişisel bir karar olduğunu vurguladı:

“Bugün ayrılıyorum. Neden ayrıldığımı kimse tahmin edemez. Bu kararı dün öğlen aldım ama takımı yalnız bırakmamak için oyunculara hissettirmedim. Şimdi içeride haklı olarak bana kızıyorlar ama bu karar kendi adıma alınmıştır. Ben büyük bir Gençlerbirliği taraftarı oldum.”

Yeni yönetimin kendisiyle devam etmek istemesi halinde bile kararının değişmeyeceğini söyleyen Demirel, teknik ekibe ve takıma olan güvenini dile getirdi.

“Yeni yönetimin başka planları olabilir”

Demirel, başkan değişikliğinin ardından ayrılma kararını şu sözlerle açıkladı:

“Beni buraya Mehmet Kaya başkan getirdi. Çok iyi projelerimiz vardı ve takımı bir noktaya getirdiğimizi düşünüyorum. Yeni yönetimin kafasında başka planlar olabilir. Bu yüzden hem onları rahatlatmak hem de üzerime düşeni yaptığıma inandığım için bırakıyorum.”

Ayrılık kararını yalnızca en yakın yardımcılarına söylediğini dile getiren Demirel, “Yatabare’nin bile haberi yoktu. Mehmet başkan adaylıktan çekilince, onu tekrar ikna etmeye çalıştım ama kabul etmedi. Bunun üzerine ben de kararımı verdim.” dedi.

“Bu takım yukarı gider, hiçbir sorun olmaz”

Takımın mevcut yapısından övgüyle bahseden Demirel, Gençlerbirliği’nin geleceğine olan güvenini şu sözlerle ifade etti:

“Eksiklerimiz var ama çok karakterli bir kadro var. Kim gelirse gelsin bu takım bundan sonra her zaman yukarı gider. İçeride çok iyi bir topluluk var.”

“Kararım yüzde yüz net”

Volkan Demirel, ayrılık kararının geri dönüşü olmadığını vurguladı:

“İstemeyerek ama yüzde yüz net bir karar. İnsanları daha sonra daha çok üzmektense şimdi bu üzüntüyü yaşayalım. Başkanla konuşacağım ama kararım değişmeyecek.”

Demirel’in istifası, Gençlerbirliği’nin kritik galibiyetinin ardından camiada büyük yankı uyandırdı. Kulüpten konuyla ilgili resmi açıklamanın kısa süre içinde yapılması bekleniyor.