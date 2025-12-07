ABB’nin açıklamasına göre programda İngilizce, Fransızca, Japonca, İspanyolca, Almanca, Rusça ve Korece dersleri verilecek. Eğitimler, toplam 14 haftalık 2 dönem olarak planlandı. İlk dönem 6 hafta, ikinci dönem ise 8 hafta sürecek. Programı tamamlayan katılımcılara katılım belgesi verilecek.

ABB Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Serkan Yorgancılar, projeye yaklaşık 2 bin başvuru geldiğini ifade ederek şu bilgileri paylaştı:

“Başvuranlar arasında 525 kişi örgün öğretime devam eden kursiyerlerden oluşuyor. Bu eğitimi profesyonel eğitmenler yerine, alanında yetkin öğrenci gönüllülerimiz aracılığıyla vereceğiz. Bu yönüyle projemiz, bir gönüllülük modelini de içinde barındırıyor.”

Gençlerin dil öğrenimini desteklemeyi amaçlayan “7 Gün 7 Dil” projesi, Ankara’da ücretsiz ve erişilebilir eğitim fırsatı sunmasıyla dikkat çekiyor. Programın, yoğun ilgi nedeniyle ilerleyen dönemlerde kapsamının genişletilmesi de bekleniyor.