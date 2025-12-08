Abagnara, İsrail Kanal 12 Televizyonuna verdiği röportajda, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları, UNIFIL'ın görev alanı ve yöneltilen eleştirilerle ilgili değerlendirmede bulundu.

Abagnara, İsrail'in Lübnan'a her gün düzenlediği hava saldırılarının, Tel Aviv ile Hizbullah arasında Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 1701 sayılı Kararı kapsamında varılan ateşkes anlaşmasının açıkça ve sürekli ihlali anlamına geldiğini söyledi.

Lübnan'ın güneyindeki durumun son derece kırılgan olduğunu ve en ufak bir hatanın büyük bir tırmanışa yol açabileceğini kaydeden Abagnara, UNIFIL güçlerinin Mavi Hat boyunca yaşanan ihlalleri izlemek ve Lübnan ordusunun tüm bölgedeki kontrolünü sağlama çabalarına destek olmakla yükümlü olduğunu dile getirdi.

Hava saldırılarının yanı sıra silah depoları ile füze fırlatma sahalarının keşfi de dahil olmak üzere her iki taraftan gelebilecek ihlalleri izlediklerine işaret eden Abagnara, İsrail'in Hizbullah'ın Litani Nehri'nin güneyinde askeri altyapısını yeniden yapılandırdığı yönündeki iddialarını destekleyecek hiçbir kanıt olmadığını kaydetti.

Hizbullah'ın son yıllarda güçlendiği yönündeki iddialarla ilgili UNIFIL'a yöneltilen eleştirilere değinen Abagnara, BM güçlerinin yetkileri dahilinde hareket ettiğini, sükuneti korumak ve Lübnan ordusunu desteklemek adına azami çaba sarf ettiğini aktardı.

Abagnara, 'Savaş asla iyi bir çözüm değildir ve hakiki bir gerekçesi yoktur. Diplomatik yollar, barış ve istikrar uzun vadede herkes için tek çözümdür.' diyerek Hizbullah tehdidine karşı mücadele için savaşın meşru gösterilmesine karşı olduğunu aktardı.

UNIFIL'ın kuruluşu ve 1701 sayılı Karar

Lübnan'da iç savaşın başlamasının ardından İsrail, 1978'de Lübnan topraklarına girdi ve Güney Lübnan'ı işgal etti. Aynı yıl BMGK, İsrail'e kuvvetlerini Lübnan'dan çekmesi için çağrı yaptı.

BMGK, Lübnan'ın isteği üzerine İsrail kuvvetlerinin çekilmesini doğrulamak, barışı ve güvenliği yeniden sağlamak ve Lübnan hükümetinin ülkenin güneyi üzerindeki otoritesini yeniden tesis etmesine destek amacıyla 19 Mart 1978'de UNIFIL'ı kurdu.

BMGK, Lübnan ile İsrail arasında 12 Temmuz 2006'da başlayan şiddetli savaşa son verilmesi çağrısında bulunan 1701 sayılı Kararı 11 Ağustos 2006'da oy birliğiyle kabul etmişti.

1701 sayılı Karar, İsrail'in Mavi Hat'tın gerisine çekilmesini ve bu hat ile Lübnan'daki Litani Nehri arasındaki bölgenin silahsızlandırılmasını, burada sadece Lübnan ordusu ve UNIFIL'a ait silah ve askeri araç gerecin bulundurulmasını öngörüyor.