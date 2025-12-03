Yeditepe Üniversitesi ile Türkiye gübre sektörünün öncü kuruluşlarından İGSAŞ’ın iş birliğiyle hayata geçirilen Dikey Tarım Konteyneri Projesi, sürdürülebilir üretimin en somut örneklerinden biri olarak üniversite yaşamının merkezine yerleşiyor. Akademik bilgi birikimi ile sektör deneyimini buluşturan proje; topraksız üretim, iklimden bağımsız çalışma sistemi, yüzde 99’a varan su tasarrufu ve pestisitsiz tarım modeliyle geleceğin tarım anlayışını bugüne taşımayı hedefliyor.

Projeye ilişkin iş birliği protokolü, Yeditepe Üniversitesi’nde düzenlenen törenle imzalandı. Törene Yeditepe Üniversitesi Kurucu ve Onursal Başkanı Bedrettin Dalan, Rektör Prof. Dr. Mehmet Durman ve İGSAŞ Genel Müdürü İlkay Ünal katıldı.

Üniversite tarafından yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi:

“Yeditepe Üniversitesi kampüsünde kurulan İGSAŞ – Yeditepe Dikey Tarım Konteyneri, yalnızca 30 metrekarelik bir alanda, geleneksel tarımdaki yaklaşık 7 bin metrekarelik tarlaya eşdeğer üretim kapasitesine ulaşabiliyor. Klasik sistemlerde ortalama 2 bin 500 kök olan kapasite, bu modelde 10 bin köke kadar çıkıyor. Bu özelliğiyle kendi kategorisinde dünyanın en yüksek bitki yetiştirme hacmine sahip çözümlerden biri olarak öne çıkıyor.”

“Geleneksel tarımın alan, su ve iklim bağımlılığına karşı geliştirilen bu model, kontrollü ortamda dört mevsim üretime olanak tanıyor. Kapalı sistemle çalışan dikey tarım konteyneri, bitkilerin ihtiyaç duyduğu tüm koşulları otomasyon destekli olarak düzenliyor. Böylece üretim, dış çevre koşullarından tamamen bağımsız hale geliyor.

“Yeditepe Üniversitesi kampüsünde kurulan dikey tarım konteyneri, yalnızca bir üretim alanı değil, aynı zamanda eğitim açısından da önemli bir dönüşüm anlamı taşıyor. Öğrenciler için teorik bilginin uygulamaya dönüştüğü canlı bir tarım laboratuvarı işlevi görüyor.

“Yeditepe Üniversitesi’nin akademik altyapısı ile İGSAŞ’ın teknolojik birikiminin birleşmesiyle hayata geçirilen Dikey Tarım Konteyneri Projesi’nin ilk uygulama noktası Yeditepe Üniversitesi oldu. Proje kapsamında 100’den fazla öğrenci; topraksız tarım teknikleri, iklim kontrollü üretim, otomasyon ve veri analitiği gibi konularda uygulamalı eğitim alma olanağı bulacak.”

Yeditepe Üniversitesi Kurucu ve Onursal Başkanı Bedrettin Dalan, projeyi geleceğe yönelik stratejik bir adım olarak değerlendirerek şunları söyledi:

“Yeditepe Üniversitesi olarak eğitimi araştırma, geliştirme ve yenilik üretme kültürüyle birlikte ele alıyoruz. İGSAŞ ile hayata geçirdiğimiz bu iş birliği, üniversite–sanayi dayanışmasının güçlü bir örneğidir. Kurulan dikey tarım alanının hem akademik çalışmalarımıza değer katacağına hem de Türkiye’nin tarımsal geleceğine katkı sağlayacağına inanıyoruz.”

SU KRİZİNE KARŞI AKILLI ÜRETİM

Projede öne çıkan başlıklardan biri su verimliliği. Dikey tarım sistemi, geleneksel üretim yöntemlerine kıyasla su tüketimini yaklaşık yüzde 99 oranında azaltıyor. Kontrollü üretim ortamı sayesinde pestisit kullanımına da ihtiyaç duyulmuyor; bu da daha sağlıklı ve güvenli ürün elde edilmesini mümkün kılıyor.

Rektör Prof. Dr. Mehmet Durman, su kaynaklarının korunmasına dikkat çekerek şöyle konuştu:

“Türkiye’nin tarımsal üretiminde en kritik başlıklardan biri su verimliliğidir. Bu proje, sürdürülebilir tarımın en somut adımlarından biridir. Öğrencilerimizin modern üretim tekniklerini yerinde deneyimlemesi ve ülkemizin tarımsal dönüşümüne katkı sunması açısından son derece kıymetlidir.”

İGSAŞ Genel Müdürü İlkay Ünal ise projeye ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:

“Sürdürülebilir tarım teknolojilerini stratejik bir öncelik olarak konumluyoruz. Yeditepe Üniversitesi ile gerçekleştirdiğimiz bu iş birliği sayesinde, dikey tarım uygulamalarını üniversite kampüslerine taşıyarak gençleri geleceğin üretim modelleriyle buluşturuyoruz.”

Yeditepe Üniversitesi kampüsünde kurulan İGSAŞ – Yeditepe Dikey Tarım Konteyneri, yalnızca 30 metrekarelik bir alanda, geleneksel tarımda yaklaşık 7 bin metrekarelik tarlaya eşdeğer üretim kapasitesine ulaşabiliyor. Klasik sistemlerde ortalama 2 bin 500 kök olan kapasite, bu modelde 10 bin köke kadar çıkıyor.

Marul, çilek, nane, fesleğen ve aromatik bitkilerin yetiştirildiği konteyner, hidroponik sistem sayesinde hem yüksek verim hem de çevre dostu üretim sağlıyor. Yeditepe Üniversitesi ile İGSAŞ’ın ortak vizyonuyla hayata geçirilen bu proje, yalnızca bugünün değil, yarının tarım anlayışını da temsil ediyor. Daha az alan, daha az su ve daha fazla üretim prensibiyle çalışan bu model, sürdürülebilir tarımın eğitimle buluştuğu güçlü bir referans noktası oluşturmayı hedefliyor. Kampüste yükselen bu konteyner, yalnızca bitki değil; çevre bilinci, kaynak sorumluluğu ve geleceğin üretim vizyonunu da yeşertmeyi amaçlıyor.