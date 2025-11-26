Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, ara tatillerin kaldırılması konusunun gündeme geldiğini açıkladı. Bakan Tekin, velilerden bu konuda yoğun talep geldiğini belirterek, özellikle çalışan anne ve babaların ara tatiller nedeniyle sorun yaşadığını ifade etti.

Bakan Tekin, ayrıca ara tatillerin çocukların okula adaptasyonunu zorlaştırdığına dikkat çekti. Öğretmenlerin de bu konuda gözlemlerinin olduğunu belirten Tekin, “Çocuk tatil sonrasında tekrar okula gitmek istemiyor. Öğretmenlerimiz de ara tatil sonrası çocuğun okula adaptasyonunun zor olduğunu söylüyor” dedi.

Ara tatillerin kaldırılıp kaldırılmayacağıyla ilgili olarak iki yıldır analiz yaptıklarını ve bu yıl da incelemeleri sürdüreceklerini aktaran Bakan Tekin, değerlendirme sonuçlarının ardından nihai kararın verileceğini söyledi.