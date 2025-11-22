İlkokul ve ortaokul öğrencilerinden oluşan 20 kişilik kontenjan kısa sürede dolarken, kurs sırasında katılımcılara Japon kültürü tanıtıldı ve suşi ikram edildi. Kurs öğretmeni, Erciyes Üniversitesi Japon Dili ve Edebiyatı mezunu Şengül Solsun, “Kontenjanımız hızlı doldu, talep çok fazla. Öğrenciler yeni kelimeler öğrenip konuşmaya başladı. Yetişkinlerden de yoğun talep var” dedi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Bozdağ ise, “Yeşilhisar’da ilk kez açılan Japonca kursuyla çocuklarımıza farklı bir dil ve kültür perspektifi kazandırmayı hedefliyoruz. Turizm açısından ilçemiz önemli bir merkez. Bu kurs, öğrencilerimizin kültür elçisi olmasını ve Japon turistlerle iletişimi artırmayı amaçlıyor” ifadelerini kullandı.