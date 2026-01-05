Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay, Milli Eğitim Bakanlığı’nın son yıllarda hayata geçirdiği tatil ve ara tatil düzenlemelerine sert eleştiriler yöneltti.

Sonsöz Gazetesi’nden Goncagül Konaş’ın haberine göre; Eğitim planlamasının ciddiyet, bilimsel tutarlılık ve uzun vadeli perspektif gerektirdiğini belirten Özbay, mevcut takvimin pedagojik ihtiyaçlar yerine siyasi ve ekonomik önceliklere göre şekillendirildiğini savundu. Özbay, “Eğitim bir sistem işidir; keyfî kararlarla yönetilemez” diyerek sendika olarak bu sürecin takipçisi olacaklarını ifade etti.

“TATİL BİR LÜTUF DEĞİL, EĞİTİMİN AYRILMAZ PARÇASIDIR”

Tatil ve teneffüslerin keyfî uygulamalar olarak sunulamayacağını vurgulayan Özbay, “Tatil ve teneffüs bir lütuf ya da keyfî uygulama değildir; öğrenmenin ayrılmaz bir bileşenidir” dedi. Dünyadaki bilimsel araştırmalara işaret eden Özbay, düzenli molaların öğrencilerin dikkatini artırdığını, öğretmenlerin tükenmişliğini azalttığını ve öğrenmenin kalıcılığını güçlendirdiğini söyledi.

Ancak asıl meselenin tatilin sayısı değil, planlanma biçimi olduğunu vurgulayan Özbay, “Önemli olan tatilin sayısı değil, zamanlaması ve işlevselliğidir” ifadelerini kullandı. Uluslararası örneklerde tatil dönemlerinin iklim koşulları, toplumsal takvim ve aile yaşamı dikkate alınarak planlandığını belirten Özbay, “Hiçbiri ünite ortasında, ders akışını bölen ve ölçme–değerlendirme süreçlerini parçalayan bir model değildir.” dedi.

“MÜFREDAT TATİLİ DEĞİL, TATİL MÜFREDATI İZLER”

Derslerin kendi iç ritmi ve akışı olduğunu söyleyen Özbay, “Tatil planlaması bu akışa göre yapılır; müfredat tatili değil, tatil müfredatı izler” ifadeleriyle mevcut uygulamaların pedagojik açıdan yanlışlığına dikkat çekti. Türkiye’de ise bu anlayışın tersine dönüştüğünü savunan Özbay, “Türkiye’de eğitim takvimi turizm sezonuna göre şekillendirilmiştir.” diye konuştu.

ARA TATİL ELEŞTİRİSİ: “ÖĞRETMEN İÇİN TATİL DEĞİL, SEMİNER HAFTASI”

Altı yıldır uygulanan ara tatillerin öğretmenler açısından gerçek bir dinlenme fırsatı sunmadığını belirten Özbay, “Plansız ve bilimsel dayanağı olmadan uygulanan ara tatiller, öğretmenler için gerçekte bir tatil ya da dinlenme arası değildir; seminer haftasıdır.” dedi.

Haberin daha geniş ve detaylı halini Sonsöz Gazetesi’nde okuyabilirsiniz.