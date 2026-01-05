İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen ve Balkan Düşünce Okulu ile Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) iş birliğinde yürütülen Balkan Düşünce ve Kültür Projesi kapsamında düzenlenen “Balkan Kültür Günü", Ankara’nın tarihî dokusuyla öne çıkan Hamamönü’nde bulunan YTB Ofisi’nde gerçekleştirildi.

Sonsöz Gazetesi’nden Sümer Taşkıran’ın haberine göre; Altındağ, Ankara'da yapılan etkinliğe; Balkan Düşünce Okulu Yönetim Kurulu üyeleri, YTB yetkilileri, akademisyenler, öğrenciler ve çok sayıda davetli katıldı. Program, Balkan coğrafyasının tarihsel, kültürel ve toplumsal mirasını merkeze alan içeriğiyle dikkat çekti.

Etkinliğin açılış konuşmasını Balkan Düşünce Okulu Kurucu Başkanı Mesut Çaça yaptı. Konuşmasında projenin temel hedeflerine değinen Çaça, Balkanlar’a yönelik akademik çalışmaların kültürel zeminle desteklenmesinin önemine vurgu yaptı.

Balkan Düşünce Okulu’nun yürüttüğü çalışmaların verimli şekilde devam ettiğini belirten Çaça, katılımcılarla birlikte üretmekten ve büyüyen bir ekip olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Projenin yalnızca akademik çerçevede kalmadığını ifade eden Çaça, Balkanlar’ı tanımaya yönelik kültürel etkinliklerin bu sürecin önemli bir tamamlayıcısı olduğunu söyledi.

Çaça, Balkanlar’ın yalnızca tarihî ve turistik bir coğrafya olarak görülmemesi gerektiğini belirterek, bölgeyle kurulan gönül bağının sürdürülebilir ve örgütlü bir iyilik anlayışıyla güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

YTB: ULUSLARARASI ÖĞRENCİLERE AÇIK BİR KÜLTÜR VE AKADEMİ ALANI

Programda söz alan YTB Hamamönü Ofisi Koordinatörü Muhammet Ağar, YTB’nin misyonu ve Hamamönü Ofisi’nin faaliyetleri hakkında bilgi verdi. Ağar, YTB Ankara Ofisi’nin haftanın yedi günü sabah 09.00’dan akşam 21.00’e kadar uluslararası öğrencilere açık olduğunu belirtti.

