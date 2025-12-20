Çankaya Hacı Ömer Tarman Anadolu Lisesi, eğitim yönetimi alanında Türkiye’nin en prestijli bilimsel organizasyonlarından biri olan 3. Ankara Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi (AUEYK)’nde önemli bir akademik başarıya imza attı. Okul tarafından hazırlanan akademik bildiri, titiz değerlendirme sürecinin ardından kabul edilerek kongrede sözlü bildiri olarak sunuldu.

Eğitim yönetimi alanında ülke genelinden akademisyenleri, eğitim yöneticilerini ve politika yapıcıları bir araya getiren 3. Ankara Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi, seçici yapısı ve bilimsel niteliğiyle dikkat çekti. Bu nitelikli akademik platformda Çankaya Hacı Ömer Tarman Anadolu Lisesi’nin yer alması, okul camiası için büyük bir gurur kaynağı oldu.

Hazırlanan akademik çalışma, kongre bilim kurulu tarafından yapılan değerlendirme sonucunda kabul edilirken; bildiri, Okul Müdürü Fatih AŞKIN tarafından sözlü sunum şeklinde başarıyla paylaşıldı. Sunum, akademik komisyon üyeleri tarafından ilgiyle takip edilirken; çalışmanın özgün yapısı, sahadan elde edilen verilerle desteklenmesi ve eğitim yönetimine sunduğu somut katkılar özellikle takdir topladı. Sunumun ardından komisyon üyeleri tarafından teşekkür edilmesi, çalışmanın bilimsel niteliğini bir kez daha ortaya koydu. Salondaki katılımcılardan gelen olumlu geri bildirimler ise okul adına ayrı bir mutluluk yarattı.

Bu akademik başarının ortaya çıkmasında, sürecin her aşamasında özveriyle görev alan danışman öğretmenlerin katkısı büyük önem taşıdı.

Aynur Yetmen, akademik planlamadaki titiz yaklaşımıyla;

Tülay Çiftçi Irmak, çalışmanın bilimsel çerçevesinin oluşturulmasına sunduğu katkılarla;

Rahime Ordu, veri toplama ve analiz sürecindeki dikkatli çalışmalarıyla;

Ahmet Ersin Taşel, yöntemsel katkıları ve yapıcı değerlendirmeleriyle;

Kadriye Özge Kadriye, akademik bütünlüğü güçlendiren bakış açısıyla;

Saime Ucargül ise sürece kattığı özveri ve akademik destekle bu başarının mimarları arasında yer aldı. Tüm öğretmenlere emekleri ve katkıları için teşekkür edildi.

Okul Müdürü Fatih AŞKIN’ın, akademik çalışmaları teşvik eden ve bilimsel üretimi okul kültürünün temel unsurlarından biri hâline getiren vizyoner liderliği, sürecin planlı ve verimli şekilde yürütülmesini sağladı. Okulda oluşturulan bu akademik iklimin, hem öğretmenlerin üretkenliğini artırdığı hem de öğrencilere ilham verdiği vurgulandı.

Çankaya Hacı Ömer Tarman Anadolu Lisesi, bilimi, akademik çalışmayı ve sürekli gelişimi merkeze alan eğitim anlayışıyla; eğitim yönetimi alanında değer üretmeye, ulusal düzeyde söz sahibi olmaya ve nitelikli akademik çalışmalara kararlılıkla devam edeceğini duyurdu.