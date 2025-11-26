Yeşilçam’ın unutulmaz ismi, milyonları samimiyetiyle güldüren usta oyuncu Kemal Sunal, Keçiören Belediyesi Konservatuarı Türk Halk Müziği Korosu’nun düzenlediği özel programda türkülerle yad edildi. Sanatçının 11 Kasım’daki doğum günü vesilesiyle yapılması planlanan anma gecesi, Milli Savunma Bakanlığı’na ait askeri kargo uçağının düşmesi sonucu 20 askerin şehit olması üzerine ileri bir tarihe ertelenmişti.

“Onu kaybetmek hepimizi derinden yaraladı”

Yunus Emre Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen konsere vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Etkinliğe katılarak sanatseverlere eşlik eden Keçiören Belediye Başkan Yardımcısı Emir Can Tunç, program öncesi yaptığı konuşmada Kemal Sunal’ın toplum üzerindeki etkisine değindi. Tunç, “Hepimizin gönlünde özel bir yere sahip bir sanatçıyı anmak için bir aradayız. Ben de çocukluğumda onun filmleriyle büyüyen biri olarak kendisine büyük bir sevgi duyuyorum. Kaybı, toplum olarak hepimizin içini acıtan bir gündü. Belediye Başkanımız Sayın Dr. Mesut Özarslan’ın selamlarını iletiyor, bu anlamlı geceyi hazırlayan tüm ekip arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Türkülerin eşlik ettiği vefa gecesi

Koro Şefi İlkim Eylül İlk yönetiminde sahne alan koro, Sunal’ın filmlerinde yer alan ve sanatçının sevdiği türküleri seslendirdi. “Dom Dom Kurşunu”, “Ayağında Kundura”, “Bitlis’te Beş Minare” ve “Ay Akşamdan Işıktır” gibi birçok türkü salonda duygusal anlar yaşattı. Gece boyunca usta oyuncunun rol aldığı filmlerden çeşitli sahnelere de sinevizyon gösterimiyle yer verildi. Hem eğlenceli hem duygusal anlara sahne olan programda, Türk sinemasının efsane ismi Kemal Sunal büyük bir vefa ile anıldı.

Kemal Sunal Kimdir?

Kemal Sunal (11 Kasım 1944 – 3 Temmuz 2000), Türk sinemasının en sevilen ve en çok izlenen oyuncularından biridir. Özellikle Yeşilçam döneminde canlandırdığı sıcak, samimi ve halktan karakterlerle milyonların gönlünde taht kurmuştur. “Şaban” tiplemesiyle geniş kitlelere ulaşan sanatçı; Süt Kardeşler, Tosun Paşa, Hababam Sınıfı, Kapıcılar Kralı, Çöpçüler Kralı, Kibar Feyzo gibi unutulmaz filmlerde rol alarak Türk sinemasının efsaneleri arasına girmiştir.

Oyunculuğuyla hem güldürmeyi hem düşündürmeyi başaran Sunal, mütevazı kişiliği, toplumla kurduğu güçlü bağ ve karakterlere kattığı doğal oyunculukla sinema tarihine damga vurmuştur. 2000 yılında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Kemal Sunal, bugün hâlâ tüm kuşakların severek izlediği, Türk halkının ortak hafızasında önemli yer tutan bir sanatçıdır.