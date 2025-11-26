Protokol, Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Sağlık Bakanlığı ve TÜSEB tarafından düzenlenen 11. Türk Tıp Dünyası Kurultayı’nda duyuruldu. Kurultayın ikinci gününde imzalanan iş birliği ile SMA tedavisinde kritik öneme sahip Nusinersen’in sentezi ve üretimi artık Türkiye’de yapılacak.

Yerli SMA İlacı ve Ar-Ge Kapasitesi Artacak

TÜSEB-Polifarma iş birliği yalnızca SMA değil, diğer nadiren görülen ve genetik hastalıkların tedavisinde kullanılan etken maddelerin üretimi ve Ar-Ge çalışmaları için de önemli bir adım olacak. TÜSEB Başkanı Ümit Kervan, yerli SMA ilacı ve ham maddesiyle ilgili klinik çalışmaların başladığını belirterek, “Klinik çalışmalara başlamak demek, hastalarımızın bu tedaviye ulaşması demek. Bu denli kıymetli bir molekülün ülkemizde tamamen yerli bir firma tarafından geliştirilmiş olması büyük bir kazanım” dedi.

Ev Tipi Mekanik Ventilatör ‘Bioxy’ İlk Kez Tanıtıldı

Kurultay kapsamında TÜSEB-Biosys iş birliğiyle geliştirilen Ev Tipi Mekanik Ventilatör ‘Bioxy’ de ilk kez görücüye çıktı. Birden fazla üst düzey fonksiyonu tek platformda sunan cihaz, evde bakım hizmetlerinde hastalar ve sağlık profesyonelleri için yeni nesil klinik destek sağlayacak.

TÜSEB Başkanı Kervan, cihazın dünyada bir ilk olduğunu vurgulayarak, “Yoğun bakımdaki hastalar artık evlerine taburcu olabilecek. Bioxy, verileri anlık olarak gönderebiliyor; hastanın evde bir ihtiyacı olduğunda, veri gönderilen sağlık merkezi veya doktor uzaktan müdahale edebiliyor ve aileye destek sağlayabiliyor” ifadelerini kullandı.