Üroloji Uzmanı Dr. Jeyhun Hasanov, modern yaşamda günlük su tüketiminin ihmal edilmesinin böbrek ve idrar yolu sağlığı üzerinde ciddi sonuçlar doğurduğunu belirterek önemli açıklamalarda bulundu. Dr. Jeyhun Hasanov, “Su, ürolojide çoğu zaman en ucuz ve en etkili tedavidir” diyerek özellikle su içmeyi sevmeyenleri uyardı.

“Koyu renk idrar böbreklerin alarm verdiğinin göstergesidir”

Gün içinde birçok kişinin “Canım çekmiyor” veya “Susamıyorum” diyerek su içmeyi ihmal ettiğini belirten Dr. Jeyhun Hasanov, bunun böbreklerde stres yaratan bir tablo oluşturduğunu söyledi.

Dr. Jeyhun Hasanov; “Yetersiz sıvı alındığında böbrekler daha yoğun ve koyu renkte idrar üretir. Bu aslında vücudun ‘Suya ihtiyacım var!’ diye verdiği bir uyarıdır. Uzun vadede böbrek fonksiyonları zorlanabilir,” dedi.

Böbrek taşlarının en temel nedeni: Susuzluk

Hastaların en sık sorduğu sorulardan birinin “Neden taş oluşuyor?” olduğunu aktaran Dr. Jeyhun Hasanov, yanıtın çoğu zaman basit olduğunu ifade etti: “Su eksikliği. Su içilmediğinde mineraller kristalleşir, kristaller birleşerek taş oluşturur. Hastalar dayanılmaz yan ağrısı ve idrarda kan gördüğünde suyun önemini çok geç fark ediyor.”

“Yeterli su yoksa enfeksiyon iki kat artıyor”

Su tüketiminin idrar yollarını doğal şekilde temizlediğini vurgulayan Dr. Jeyhun Hasanov, özellikle az su içen kişilerde idrar yolu enfeksiyonlarının sıklaştığını söyleyerek; “Bakteriler idrar yollarında daha kolay tutunuyor, mesanede idrar daha uzun süre bekliyor. Kadınlarda enfeksiyon riski su eksikliğinde neredeyse iki kat artıyor.” dedi

Mesane taşı ve kum oluşumuna davetiye çıkarıyor

Yetersiz hidrasyonun mesanede mineral çökmesine yol açtığını belirten Dr. Jeyhun Hasanov, bunun zaman içinde kum ve küçük taşlara dönüştüğünü söyledi. Belirtiler arasında sık idrara çıkma, ani sıkışma hissi, kesik işeme ve idrar sonunda ağrı bulunuyor.

“Yoğun idrar prostat şikâyetlerini bile artırır”

Erkeklerde su tüketiminin ayrı bir önem taşıdığını ifade eden Dr. Jeyhun Hasanov: “Yanma, zayıf idrar akımı, tam boşalamama hissi… Bunların hepsi prostatla karıştırılabiliyor ama çoğu zaman sorun, yoğun idrarın tahriş edici etkisidir. Su alımı artınca bu şikâyetler belirgin olarak azalır.”

Uzun vadede böbrek fonksiyonları zarar görebilir

Sürekli susuz kalan kişilerin böbreklerine fark etmeden yük bindirdiğini belirten Dr. Jeyhun Hasanov, “Kan akımı azalır, böbreğin süzme kapasitesi düşer, kreatinin ve üre değerleri yükselebilir. Bu süreç kronik böbrek hastalığına zemin hazırlayabilir,” diye konuştu.

“Su içemiyorum” diyenlere pratik öneriler

Hasanov su tüketimini artırmakta zorlananlara şu önerilerde bulundu:

Suya limon, nane, salatalık ekleyerek aroma katılabilir.

Büyük bardaklar yerine küçük ama sık yudumlar tercih edilebilir.

Her idrardan sonra bir bardak su içme alışkanlığı geliştirilebilir.

Şekerli içecekler suyun yerini tutmaz; çay ve kahve su ihtiyacını artırabilir.

İdrar renginin takip edilmesi en pratik yöntemdir: Açık sarı iyi, koyu sarı uyarıdır.

“Büyük sorunların nedeni küçük bir alışkanlık eksikliği”

Açıklamalarını, “Çoğu idrar yolu problemi, taş oluşumu ve böbrek zorlanması sadece günlük su miktarını artırarak önlenebilir. Su, ürolojinin gerçekten en doğal ve en etkili ilacıdır,” sözleriyle tamamlayan Dr. Jeyhun Hasanov, toplumun günlük su tüketimini ciddiye alması gerektiğini vurguladı.