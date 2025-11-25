Mavi, Mersin'in Mut ilçesinde 5 ay önce şiddetli karın ağrısı şikayetiyle ailesi tarafından devlet hastanesine götürüldü. Mersin Üniversitesi Hastanesine sevk edilen Mavi'ye kısa bağırsak sendromu teşhisi konuldu. Mavi, 15 günde 3 kez ameliyat geçirdi. İnce bağırsak damarları da tıkanan genç, ince bağırsak nakli için İzmir'deki Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Hastanenin ince bağırsak nakil sorumlu hekimi Opr. Dr. Göksever Akpınar tarafından muayene edilen hasta, ince bağırsak nakil listesine alındı. Mavi, enfeksiyon riski nedeniyle nakil olmayı hastanede bekliyor.

Organ Bağışı Haftası'nda hastanece hazırlanan videoda organ bağışı çağrısı yapan Mavi'nin videosu sosyal medyada ilgi gördü.

Hastane odası evleri gibi oldu

Seher Mavi, AA muhabirine yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle zor günler geçirdiğini söyledi.

Nakil için beklediğini belirten Mavi, 'Organ nakliyle ilgili şu güne kadar ailemin, benim bilgimiz yoktu. Aslında organ nakli hayat kurtarıyormuş, yaşayınca anladık. 'Bana olmaz' demesin kimse, ben de öyle diyordum. Ufak bir karın ağrısından sonra bu hale geldim. Herkesi organ bağışına davet ediyorum. Benim bu nakile çok ihtiyacım var. Sadece benim değil, herkesin bu nakile çok ihtiyacı var.' diye konuştu.

Mavi, hastanede zamanını kitap okuyarak, boyama yaparak ve sağlık çalışanlarıyla sohbet ederek geçirdiğini anlatarak, şunları kaydetti:

'Hayattaki en büyük isteğim tekrardan evime dönüp aileme kavuşabilmek. Üniversitede öğretmenlik okumak istiyordum, olmadı. Şu saatten sonra hayallerim birilerinin elinde. Bir kişi organ bağışlarsa kurtulabilirim. Umudumu kaybedersem yaşayamam. Ben her gün nakil umuduyla yatıp uyanıyorum. Bir umutla yaşıyorum. Birinin organlarını bağışlayıp yeniden hayata tutunabileceğimi düşünerek yaşıyorum.'

Seher Mavi, annesinin hastalığının ilk gününden bu yana kendisini yalnız bırakmadığını ifade ederek, hastane odasını evleri gibi yaptıklarını söyledi.

Anne Huriye Mavi de kızının nakil olup evlerine dönecekleri günün hayalini kurduğunu, onun moralini yüksek tutmak için elinden geleni yaptığını belirtti.

Opr. Dr. Göksever Akpınar ise bağış azlığı nedeniyle nakil listesinde bekleyenlerin her geçen gün arttığını söyledi.

İnce bağırsak nakline ihtiyacı olanların enfeksiyon riski nedeniyle hastanelere bağımlı şekilde yaşadığını anlatan Akpınar, 'Normal rutin hayatlarının yaşayamadıklarını da göz önüne alırsak, diğer nakil alanlarından farklılık arz ediyor. Hastalar evlerine gidemedikleri için servisi kendi evleri haline getiriyorlar. Uzadıkça daha problemli hale geliyor. Hastamız 20 yaşında. Şu an enfeksiyon ya da kısa bağırsak sendromuna bağlı organ yetmezliği yok. Ne yazık ki bu hastalar bekleme süresi uzadıkça diğer problemlerle karşılaşıp hayatını kaybetme tehlikesiyle yüz yüze gelebiliyorlar.' diye konuştu.