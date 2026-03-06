Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 'Sosyal konutun sayısını arttıralım ki insanımız hem daha ucuza ev sahibi olsun, hem de konut arzı arttığı için kiralar düşsün, kiracılarımız da daha rahat etsin. Sadece konutu alanlara fayda sağlamıyor sosyal konut, genel anlamda konut piyasasında fiyatların düşmesine katkıda bulunarak tüm halkımıza fayda üretmiş oluyor' dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, bir dizi programa katılmak için İzmir'e geldi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, programı kapsamında 'Ev Sahibi Türkiye İzmir Kura Çekiliş Töreni'ne katıldı. Törende, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı'nın 500 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında İzmir'de yapılacak 21 bin 020 konut için kura çekimi gerçekleştirildi. Törene Yılmaz'ın yanı sıra, İzmir Valisi Süleyman Elban, AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Hasan Suver, AK Parti milletvekilleri Ceyda Bölünmez Çankırı, Şebnem Bursalı Aksoy, Yaşar Kırkpınar, Mahmut Atilla Kaya, MHP İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, TOKİ Başkan Yardımcısı Ömer Caniklioğlu, oda ve Sivil Toplum Kuruluşları (STK) temsilcileri ve vatandaşlar da katılım gösterdi.

'100 KİŞİDEN 27'Sİ KİRADA OTURUYOR'

Törende konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, 'Kurada çıkmamış olanlar üzülmesinler bu daha uzun soluklu yeni politikanın başlangıcı. Etap etap tüm toplumu ev sahibi yapıncaya kadar çabamızı sürdüreceğiz. İstatistiklere göre; Türkiye'de 100 kişiden 27'si kirada oturuyor. Diğerleri ya ev sahibi ya bir şekilde kira ödemiyor. Özellikle kiracı vatandaşlarımızın ev sahibi olmaları ve yaşam standartlarını yükseltmek sosyal adaleti sağlama bakımından çok kıymetli' ifadelerini kullandı.

'KENTSEL DÖNÜŞÜME HER ZAMAN BÜYÜK BİR ÖNEM VERDİK'

Türkiye'nin afetlerin çok yoğun yaşandığı bir ülke olduğunu, deprem gerçeğini bilerek hareket etmemiz gerektiğini ifade eden Yılmaz, şöyle devam etti:

'İzmir ve Ege Bölgesi'nin de yoğun fay hatlarının olduğu bir coğrafyada bulunduğunun farkındayız. Amacımız riskleri azaltmak, vatandaşlarımızın daha güvenli, sağlıklı koşullarda yaşamalarını sağlamak. Maalesef İzmir'deki yapı stoğu çok iyi gözükmüyor. Resmi veriler şehirdeki yapıların yaklaşık yüzde 60'ının 2001 deprem yönetmeliği öncesinde yapılmış olduğunu gösteriyor. Bu tablo güvenli konut üretimi ve kentsel dönüşüm çalışmalarının ne kadar hayati olduğunu ortaya koyuyor. Kentsel dönüşüm bir tercih değil, hayat kurtaran bir zorunluluktur. Kentsel dönüşümü engellemeye çalışmak insanların hayatıyla oynamak, büyük bir vebal demektir. Kentsel dönüşüme her zaman büyük bir önem verdik. Yeni kanunlar çıkardık. Kentsel Dönüşüm Başkanlığı kurduk, mali kaynaklarını güçlendirdik. Kentsel dönüşümün hukuki olarak daha hızlı, yapılabilmesinin önünü açan yeni düzenlemeler yaptık. Beklentimiz bundan istifade edilmesi.'

'ALTYAPISIYLA, ÜSTYAPISIYLA BİR BÖLGEYİ AYAĞA KALDIRDIK'

İzmir'de 2020 yılında yaşanan deprem sonrası devletin tüm kurumlarının depremin ilk anından itibaren harekete geçtiğini dile getiren Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

'TOKİ eliyle İzmir'de 5 bin 61 konut kısa bir süre içinde tamamlanarak hak sahibi vatandaşlarımıza teslim edilmiştir. 2023 şubat depremleri tarihimizin en büyük afeti oldu. Bölgede 3 yıl içinde enkazlar kaldırıldı. Hukuki birçok ihtilaflar çözüldü. 455 bin yapı hak sahiplerine teslim edildi. Sadece konut değil, yollar inşa ettik. Yeniden tüneller, köprüler yaptık. Hastaneler, okullar, spor tesisleri inşa ettik. Organize sanayi bölgeleri, küçük sanayi sitelerini yeniden yaptık. Altyapısıyla, üstyapısıyla bir bölgeyi ayağa kaldırdık. Çok daha dirençli bir şekilde geleceğe hazırlamış olduk. 90 milyar doların üzerinde bir kaynağı kullandık. Bu yükü en gelişmiş dediğimiz ülkeler bile kolay kolay kaldıramaz. Türkiye Cumhuriyeti siyasi istikrarla, güçlü liderlikle, iyi bir planlamayla bu yükü kaldırdı. Ana hatlarıyla işimiz bu sene deprem bölgemizde bitiyor. Bu biter bitmez sosyal konut anlayışını devreye soktuk.'

'İSRAF EKONOMİSİ DEĞİL, TASARRUF EKONOMİSİ'

Projenin, konut piyasasında fiyatların düşmesine katkı sağladığına dikkati çeken Yılmaz, şunları söyledi:

'Sosyal konutun sayısını arttıralım ki insanımız hem daha ucuza ev sahibi olsun hem de konut arzı arttığı için kiralar düşsün, kiracılarımız da daha rahat etsin. Sadece konutu alanlara fayda sağlamıyor sosyal konut, genel anlamda konut piyasasında fiyatların düşmesine katkıda bulunarak tüm halkımıza fayda üretmiş oluyor. 500 bin sosyal konutu başlattık, yeni bir anlayışla hareket ettik. İyi bir hazırlık yaptık. Artık '2+1' diyoruz. Çünkü sosyoloji, demografi değişti. Şu anda Türkiye'de ortalama hane sayısı 3 kişi. Hanelerin yüzde 20'sinde tek kişi yaşıyor. Dolayısıyla buna uygun ölçekte bir planlama yaptık. Ayrıca 'İsraf ekonomisi değil, tasarruf ekonomisi' diyoruz. Kullanılmayan yapılar oluşturmak yerine daha etkili kullanılabilir yapılar inşa ettik. Fonksiyonel, iç yapısı güzel bir sosyal konut projesi geliştirdik. Enerjiyi verimli kullanan, depremlere dayanıklı bir yapı arz eden, sosyal donatılarıyla birlikte mahalle şehir kültürü üzerine katkıda bulunacak bir anlayışla bu projemizi geliştirdik.'

'İZMİR LİDER ŞEHİRLERDEN BİRİ OLMALIDIR'

TOKİ'nin deprem bölgesinde 100 binden fazla konut inşa ettiğini diye getiren Yılmaz, 'Şubat depremlerinde TOKİ konutlarında yaşayan vatandaşlarımızdan bir kişi bile hayatını kaybetmedi. Bu bile tek başına TOKİ'nin yaptığı bütün çalışmaları takdir etmek için yeter. Bazılarının aklında 20 yılın öncesinin TOKİ'si var. TOKİ artık daha yatay mimariyi ön plana çıkaran, estetiği daha fazla önemseyen, sosyal boyutu daha fazla dikkate alan bir anlayışla planlamalarını yapıyor. Bugüne kadar TOKİ 1 milyon 757 bin konut inşa etmiş. Bu bazı ülkelerdeki konut stoku kadar. Büyük bir dönüşüm ama maalesef İzmir biraz geri kalmış. Niye geri kaldığını en iyi İzmirliler biliyor. Ama bu doğru bir şey değil. Bu işler şakaya gelecek, lafla geçiştirilecek işler değil. Ciddiye alınması ve ciddi politikalar üretilmesi gereken alanlardır. İzmir bizim için son derece kıymetli. İzmir, tarihte nasıl önemli bir konuma sahipse, 'Türkiye Yüzyılı'nın da lider şehirlerinden biri olmalıdır. Hiçbir şekilde İzmir'i ihmal etmedik. 175 milyar lirayı aşan bir yatırımı hayata geçirdik. Bugüne kadar 29 bin 333 konut, 219 köy evi, 122 bağımsız konut, 506 iş yeri, 33 ticari ünite ve 28 camiden oluşan eğitim, sağlık donatıları olan birçok yapıyı şehrimizin hizmetine sunduk' diye konuştu.

'İLÇENİN BÜYÜKLÜĞÜNE, İHTİYACINA GÖRE İNŞA EDİLECEK'

Sosyal konut projesine Türkiye genelinde 5 milyondan fazla geçerli başvurunun olduğunu aktaran Yılmaz, 'İzmir'de 221 bin 921 vatandaşımız başvurmuş. Bunlardan geçerli olan 195 binin üzerinde, onlar arasında kura şeffaf bir şekilde çekilmiş olacak. Sadece merkezde değil, ilçelerimizde de konutlar ilçenin büyüklüğüne, ihtiyacına göre inşa edilecek. Bu projelerde özellikle şehit aileleri ve gazilerimizden engelli vatandaşlarımıza, emeklilerden gençlerimize, 3 çocuklu ailelerimize kotalar tarif ettik. Bunlar bizim için öncelikli kesimler. Daha fazla şansa sahip olacaklar.'

'HAYALLERİNİ RESMEN İSTİSMAR ETTİLER'

AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan ise konuşmasında, 'Bugün burada bu güzel kura töreninin sevincini yaşarken, CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin bu şehre yaşattığı 'kooperatif skandalı'nı da unutmadık, unutturmayacağız. 'Belediye güvencesi' diyerek billboardları süslediler, belediyenin logosunu kullanarak İzmirlinin güvenini paraya çevirdiler. Sonuçta ev, inşaat, eser yok. İzmirlilerin o tertemiz ev sahibi olma hayallerini resmen istismar ettiler. Vatandaşın parasını topladılar ama evleri ortada bıraktılar. 'Modelimiz TOKİ'yle yarışacak' diyorlardı. TOKİ İzmirli hemşerilerimize hizmet yolunda rekorlar kırarken; İzmirli hemşerilerimizin güvenini hiçe sayıp, büyük bir mağduriyete imza attılar. Şimdi o aileler adalet bekliyor, hesap soruyor. Bu şehre hizmet etmek istedikçe barikat zihniyetini karşımızda bulduk. Bu şehirde eski bir büyükşehir belediye başkanı vardı; İzmir'e tarihi boyunca en çok zararı verenlerden bir tanesi. 'İzmir'e TOKİ'yi sokmam' diyordu. Biz dağları deldik, Sabuncubeli'nden, Konak'tan bu şehre dev eserlerimizle girdik' ifadelerini kullandı.

'KURADA ÇIKMAYANLAR ÜZÜLMESİN, DAHA NİCE 500 BİNLER GELECEK'

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Hasan Suver ise Türkiye'nin deprem bölgesi olduğunu hatırlatıp, iklim değişikliği nedeniyle meydana gelen tehlikelere dikkat çekti. Dirençli binaların ve şehirlerin bu topraklarda yaşayabilmek için bir zorunluluk haline geldiğini söyleyen Suver, 'Belediyeler, vatandaş ve merkezi hükümet olarak kentsel dönüşüm seferberliğimizi devam ettiriyoruz. Artan nüfusa göre bu değişiklik yetmiyor, yeni binalara ihtiyaç var. Tek bir aile bile evsiz kalmadan bu mücadelemizi Mustafa Kemal Atatürk'ün hedef koyduğu muasır medeniyetlerin önüne geçme hedefini Cumhurbaşkanımızla birlikte bu yüzyılda gerçekleştiriyoruz. Bu azimle 500 bin konut seferberliğini başlattık. Kurada çıkmayanlar üzülmesin, daha nice 500 binler gelecek. İnşallah bu kampanyaların ardı arkası gelecek. Türkiye bölgesinde ve dünyada parmakla gösterilen marka bir ülke olacaktır' dedi.

'CUMHURİYET TARİHİMİZİN EN KAPSAMLI SOSYAL KONUT HAMLESİ'

TOKİ Genel Başkan Yardımcısı Ömer Caniklioğlu de 'TOKİ olarak Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu 'Herkes için konut, herkes için güvenli yaşam' anlayışıyla bugüne kadar Türkiye genelinde 1 milyon 757 binin üzerinde konut ürettik. Konutları yalnızca barınma alanı olarak değil okul, cami, yeşil alan ve sosyal donatı alanlarıyla birlikte planlı ve yaşanabilir şehirler anlayışıyla hayata geçirdik. 500 Bin Sosyal Konut kampanyası Cumhuriyet tarihimizin en kapsamlı sosyal konut hamlesidir. Bu kampanyayla dar gelirli vatandaşlarımızın güvenli, sağlıklı ve erişilebilir konutlara kavuşması amaçlanmaktadır' dedi.