Milli Eğitim Bakanlığı, öğrencilerin, velilerin ve öğretmenlerin merakla beklediği 2025-2026 eğitim-öğretim yılı takvimini resmen açıkladı. Buna göre okulların açılış tarihi, tatiller ve dönem başlangıçları netleşti.

Okullar Ne Zaman Açılıyor?

MEB’in açıklamasına göre yeni eğitim-öğretim dönemi 8 Eylül 2025 Pazartesi günü başlayacak. Tüm kademelerde ders zili bu tarihte çalacak ve öğrenciler 2026 yılına kadar devam edecek yoğun bir akademik döneme giriş yapacak.

Okul öncesi ve ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler için uyum haftası 1–5 Eylül 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Bu uygulama, yeni başlayacak çocukların okula daha kolay adapte olması için her yıl olduğu gibi bu yıl da devam ediyor.

Öğretmenler İçin Mesleki Çalışmalar

Öğretmenlerin mesleki çalışma dönemi 1 Eylül 2025 Pazartesi günü başlayacak. Bu süreçte öğretmenler seminerlere, planlama çalışmalarına ve değerlendirme toplantılarına katılacak.

2025-2026 Ara Tatil ve Sömestr Takvimi

Yeni dönemin ilk ara tatili 10–14 Kasım 2025 tarihleri arasında yapılacak. Bu ara tatil, birinci dönemin ortasında öğrencilerin dinlenmesi için planlanıyor.

Birinci dönem 17 Ocak 2026 tarihinde sona erecek. Sömestr tatili ise 19–30 Ocak 2026 tarihleri arasında uygulanacak. Yarıyıl tatilinin ardından öğrenciler 2 Şubat 2026 Pazartesi günü yeniden ders başı yapacak.

İkinci dönemin ara tatili 16–20 Mart 2026 tarihleri arasında gerçekleşecek.

2026 Yılında Okullar Ne Zaman Kapanacak?

2025-2026 eğitim-öğretim yılı 26 Haziran 2026 Cuma günü sona erecek. Öğrenciler bu tarihten itibaren yaz tatiline çıkacak.

Veliler ve Öğrenciler İçin Önemli Hatırlatmalar

Yeni eğitim yılına ait tatil ve dönem başlangıç tarihlerinin erken açıklanması, özellikle tatil planı yapmak isteyen aileler için büyük kolaylık sağlıyor. Açıklanan takvim; çalışma programı, etüt planlaması, yaz okulu tercihleri ve kurs başvuruları gibi süreçler için şimdiden hazırlık yapılmasına imkân tanıyor.