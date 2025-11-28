Uraloğlu Açıkladı: “Sosyal Medyada Yaş Sınırı Geliyor”

Bakan Uraloğlu, 28 Kasım 2025’te yaptığı açıklamada, çocuk ve genç kullanıcıların dijital ortamlarda korunmasına yönelik hazırlanan düzenlemenin tamamlandığını belirtti. Planlanan sistem, 13–16 yaşındaki kullanıcıların ebeveyn izniyle sosyal medya kullanmasını, 13 yaş altı çocukların ise platformlara erişiminin tamamen engellenmesini öngörüyor.

Uraloğlu, çalışmanın 2025 yılı içinde TBMM’ye sunulacağını ve yasal zemine oturtulacağını söyledi.

Hangi Yaş Grubuna Nasıl Bir Düzenleme Geliyor?

13 yaş altı kullanıcılar sosyal medya platformlarına erişemeyecek.

13–16 yaş arası kullanıcılar yalnızca ebeveyn onayıyla sosyal medya hesabı açabilecek.

Ebeveyn izni zorunlu hale geleceği için dijital platformların çocuk kullanıcı hesaplarında kimlik ve yaş doğrulama sistemlerini geliştirmesi gerekecek.

Bakan Uraloğlu, düzenlemenin çocukları “sanal taciz, zararlı içerik ve siber zorbalıktan korumayı” amaçladığını vurguladı.

Neden Böyle Bir Düzenleme? Resmî Gerekçe ve Kamuoyu Yaklaşımı

Uraloğlu, sosyal medyanın hem fırsatlar hem riskler barındırdığını belirterek; siber zorbalık, uygunsuz içerikler ve gençlerin ruh sağlığı gibi başlıkların bu düzenlemeyi zorunlu hale getirdiğini ifade etti. Çalışmanın Aile ve Sosyal Hizmetler, İçişleri ve Adalet Bakanlığı gibi kurumların iş birliğiyle hazırlandığı, platformlara da yeni yükümlülükler getireceği aktarıldı.

Ne Zaman Yürürlüğe Girecek? Süreç ve Takvim

Düzenleme, 2025 yılı içinde TBMM’ye sunulacak. Tasarının kabul edilmesi halinde yaş doğrulama ve ebeveyn onayı sistemi yürürlüğe girecek ve 13 yaş altı çocuklar sosyal medya platformlarına erişemeyecek.

Uraloğlu, hazırlanan sistemin “sansür değil, koruma odaklı bir adım” olduğunu belirtirken, teknik ayrıntıların torba yasa sürecinde netleşeceğini söyledi.