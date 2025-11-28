PFDK Açıklamasında Neler Denildi?

– TFF ve PFDK’nın resmi açıklamasına göre; Ederson hakkında “rakip taraftarlara hakaret” iddiası ile kurula sevk yapılmıştı.

– Ancak kurulumuz, “isnat edilen disiplin ihlalinin unsurlarının oluşmadığını” belirtti ve Ederson’un ceza almasına gerek olmadığına hükmetti.

– Bu karar, önümüzdeki hafta oynanacak olan 14. hafta derbisi için Ederson’un forma giyebileceğini de garantilemiş oldu.

Kulüp ve Kamuoyu Tepkisi

Kararın açıklanmasının hemen ardından, Fenerbahçe cephesi kararı memnuniyetle karşıladı. Ederson’un derbi öncesi takımda olması camia içinde “rahatlık” yarattı.

Öte yandan bazı futbol yorumcuları ve rakip takım taraftarları — geçmiş benzer dosyaları hatırlatarak — kararın tartışmalı olduğunu savundu. Ancak PFDK’nın resmi kriterleri gözettiğini ve bu vakada yeterli delil bulunmadığını vurguladı.

Ederson Derbide Sahada

PFDK’nın “ceza yok” kararıyla birlikte, Ederson önümüzdeki maçta forma giyebilecek. Fenerbahçe — özellikle kaleci belirsizliği yaşanmadan — derbiye tam kadro hazırlanıyor.